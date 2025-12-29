€ 5.0920
DCNews Stiri Ce făcea Alexandru Rafila pe 22 decembrie 1989 / video
Data publicării: 20:15 29 Dec 2025

EXCLUSIV Ce făcea Alexandru Rafila pe 22 decembrie 1989 / video
Autor: Elena Aurel

Ce făcea Alexandru Rafila pe 22 decembrie 1989 / video Alexandru Rafila. Foto: Crișan Andreescu
 

Florin Chirculescu a spus cum l-a cunoscut pe Alexandru Rafila în tren și ce făcea acesta în data de 22 decembrie 1989.

Florin Chirculescu, medic chirurg și autor de române science-fiction și de dragoste, a vorbit despre Revoluția din 1989 și a povestit cum l-a cunoscut pe Alexandru Rafila chiar în trenul cu care a plecat de la Bușteni spre București. 

„Când am urcat în tren, m-am întâlnit cu un prieten cu care făceam sport și mi-a zis: „Mergem la luptă”. Ce luptă? Nu știam despre ce era vorba. „Cum? 60.000 de morți la Timișoara”. Era lumea foarte agitată. Atunci l-am cunoscut pe Rafila, în trenul ăla.

Rafila, pe cuvânt, a făcut dintr-un receptor de telefon și o galenă, a injghebat un radio în tren”, a spus Florin Chirculescu. 

„Asta făceam la orele de lucru manual. Era cercul de electronică”, a completat Val Vâlcu. 

„Eu nu știam cu cercul de electronică. El știa și, la un moment dat, pe la Ploiești pe undeva, s-a ridicat și a zis: „Gata a plecat”. Noi: „Cine a plecat?”. „Cum cine? Ceașcă! S-a cărat! A zburat! A plecat”, a spus Florin Chirculescu. 

Care era atmosfera în ziua de 22 decembrie 1989

De asemenea, Florin Chirculescu a rememorat mai multe imagini din ziua Revoluției. 

„Sunt două imagini pe care le asociez cu ziua respectivă.

Treceam pe unde erau barierele puse și erau țăranii în căruțe. Băi, se ridicaseră în picioare și chiuiau, mașinile în spatele lor claxonau, dar am văzut un țăran care chiuia săracul cu o pălărie în mână.

Când am ajuns în București, zburau documentele partidului în piața din fața Gării de Nord în fel și chip, cu „Ole! Ole” și asta a fost”, a spus Florin Chirculescu la DC News. 

Video:

florin chirculescu
revolutie 1989
alexandru rafila
