Amânarea cu un an a creșterii valorii punctului pentru medicii din ambulatoriu este inacceptabilă, reacționează Rafila

Decizia din Ordonanța Trenuleț, cu impact asupra a 10.000 de medici

Preşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, Alexandru Rafila, a declarat, pentru Agerpres, că ”Proiectul Ordonanţei 'Trenuleţ' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă din punct de vedere profesional, dar şi din punctul meu de vedere, ca preşedinte al Comisiei de sănătate, pentru că amână cu un an aplicarea unei măsuri care ducea la mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. Cred că trebuie să nu uităm două lucruri destul de importante. În primul rând, această categorie de medici reprezintă un procent semnificativ din totalul medicilor din România - circa 20%. Sunt 10.000 de medici care lucrează în ambulatorii. În al doilea rând, nu poţi să plăteşti un medic specialist din ambulatorii cu 60% din valoarea punctului care este oferită medicilor de familie şi ulterior să spui că vrei să faci o reformă a serviciilor de sănătate, în condiţiile în care reducerea serviciilor spitaliceşti sau impactului financiar al serviciului spitalicesc nu se poate face decât dacă dezvoltăm serviciile ambulatorii, aşa cum bine a spus Ministerul Sănătăţii”.

Orice reformă în sănătate devine imposibilă

În opinia sa, prorogarea cu un an a măsurii de creştere a punctului pentru medicii din ambulatoriile de specialitate face ”imposibilă” orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate.

”Nu poţi să dezvolţi serviciile ambulatorii şi să menţii o subfinanţare a unui sector extrem de important, în asigurarea nu numai serviciilor medicale de rutină, dar şi a serviciilor preventive, pentru că discutăm că vrem să facem şi prevenţia şi vrem să ţinem şi medicii în ţară. Toate aceste lucruri - respectiv schimbarea piramidei serviciilor, dezvoltarea serviciilor preventive, menţinerea medicilor în ţară - nu se pot face decât dacă această categorie de medici sunt plătiţi aşa cum a existat cadrul legal stabilit, măcar cu 6,5 lei punctul faţă de 5 lei, cât este în momentul de faţă, o altă mărire urmând să fie făcută peste un an. Prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate şi aici cred că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătăţii, cât şi în cadrul Parlamentului”, a precizat Rafila.

El a adăugat că nu va susţine în Parlament o astfel de poziţie.

”Până la urmă, această ordonanţă va ajunge şi în Parlament şi vă spun cu toată responsabilitatea că eu nu pot să susţin o astfel de poziţie”, a declarat preşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor.