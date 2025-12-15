Moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. UPDATE: Moțiunea a picat - 139 voturi pentru, 2 împotrivă

Update 14: Moțiunea a picat - 139 voturi pentru, 2 împotrivă

S-au înregistrat 139 de voturi "pentru" şi două voturi "contra", dintr-un total de 141 de voturi exprimate. Au fost prezenţi 420 de deputaţi şi senatori (dintr-un total de 463 de parlamentari), nefiind astfel întrunit numărul necesar de voturi - 232 de voturi pentru adoptarea unei moţiuni de cenzură.

Update 13: Ninel Peia afirmă că moțiunea este un act de igienă democratică

Chestorul Senatului Ninel Peia a declarat, luni, că moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare" reprezintă un act de "igienă democratică".

"Este igienă democratică. Azi nu discutăm dacă Guvernul cade, discutăm dacă Parlamentul mai contează, dragi colegi. Acest Guvern progresist a transformat greşeala în sistem şi slăbiciunea în metodă. Această moţiune nu este despre Opoziţie, este despre responsabilitate. Astăzi, Parlamentul nu votează o moţiune de cenzură, Parlamentul votează dacă statul român mai contează mai mult decât interesele politice străine", a susşinut Ninel Peia, membru al grupului PACE - Întâi România.

UPDATE 12: Votul asupra moțiunii de cenzură a început în Parlament

A început votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Precizăm că votul este secret cu bile.

Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată este nevoie ca 232 de parlamentari să voteze „pentru”.

UPDATE 11: Ilie Bolojan a făcut noi declarații de la tribuna Parlamentului

„Nu aș fi venit la cuvânt dacă printr-o intervenție anterioară nu mi-aș fi adus aminte de o replică în Parlamentul antebelic al României, care cumva se potrivește cu luările de cuvânt de mai înainte. Unui vorbitor, altfel bun - care a schimbat din vorbe o argumentație, un alt vorbitor - Petre Carp - i-a dat o replică bună: La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracater. Și puteți să aveți cunoștințe economice, dar cum să vă spun... asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni, în așa fel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals.

Vă asigur că nu voi minți cetățenii români cât timp sunt în această funcție. Acest guvern va face ce trebuie pentru țara noastră, ne vom lupta pentru țară în fiecare zi așa cum facem în orice fel de negocieri. Am deplina convingere că ceea ce am făcut în privința resurselor noastre am făcut în mod corect și pentru țara noastră", a mai spus premierul Ilie Bolojan, în plen, luni.

UPDATE 10: Csoma Botond (UDMR) spune că „aşa-zişii suveranişti nu vor să guverneze”

Suveraniştii nu suportă ca cineva să aibă o altă opinie decât ei, propagă ura, fiind epigonii spirituali ai „Gărzii de fier”, a afirmat liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, luni, în plenul reunit al Parlamentului.

„Inteligenţa artificială, aşa-zis suveranistă, a încercat marea cu degetul şi îşi fură singuri căciula. Ea a pus pe tavă un ghiveci cu de toate. (...) Este de fapt un extemporal de clasa a V-a. (...) Această inteligenţă artificială suveranistă, de când a fost trimisă în Parlament, de oameni de bună credinţă, de altfel care i-au trimis, a creat aici un mediu toxic şi n-a fost în stare să depună măcar un singur proiect de lege care să abordeze vreo problemă reală a României. Ăştia sunteţi voi - puşi pe scandal. Suveraniştii nu suportă ca cineva să aibă o altă opinie decât ei. Propagă ura, fiind epigonii spirituali ai "Gărzii de fier". Dar, în acelaşi timp, în bună tradiţie naţional-comunistă, care a integrat legionarismul, există şi un principiu profund bolşevic: "Cine nu este cu noi este împotriva noastră". Ăştia sunteţi - şi legionari, şi bolşevici”, a declarat deputatul UDMR la dezbaterea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă suveraniştii ar ajunge la guvernare, n-ar face nimic concret.

„Puşi pe harţă, ar încerca să-şi acopere incompetenţa cu teorii şi fantezii conspiraţioniste. Dar ştim că aşa-zişii suveranişti nu vor să guverneze. Nu vreţi să guvernaţi. Voi vreţi să faceţi doar gălăgie, spectacol, pentru că nu aveţi soluţii de niciun fel. Nu am văzut în acest text superficial şi pueril o singură propunere viabilă pentru ţară”, a adăugat Csoma Botond.

UPDATE 9: Radu Miruță (USR): „AUR nu iubește România”

„Citind textul acestei moțiuni și uitându-mă la cei de la AUR, îmi dau seama că moțiunea asta nu este despre guvernare, ci despre zgomot. Moțiunea asta nu e despre soluții, ci despre obsesia AUR de a semnaliza că există. AUR nu oferă soluție la nicio problemă pe care o critică în această moțiune. S-a dovedit că asta l-a lăsat pe George Simion, la ultimele alegeri, pe lângă ce-și propusese să facă, pentru că românii s-au prins că nu merge să vii să propui, să critici, dar la final să nu ai nicio soluție.

Se demonstrează că cei care urlă mai tare sunt cei care o fac pentru că nu sunt în stare de altceva. AUR nu iubește România, ci folosește România pentru a-i duce pe oameni într-o situație în care oamenii să creadă că au soluții”, a declarat Radu Miruță, în fața Parlamentului.

UPDATE 8: Gabriel Andronache (PNL): „E o moțiune fake”

„E o moţiune de cenzură fake realizată prin proxi. Adevăraţii iniţiatori ţin capul la cutie în aşteptarea unor vremuri mai bune. Acesta este adevărul. Este moţiune fake, în principal, din cauza conţinutului său. Ne construim argumentaţia pe ceea ce este în sens constituţional o moţiune de cenzură - un instrument de control parlamentar asupra Guvernului prin care Parlamentul retrage încrederea acordată prin aprobarea programului, arată decizia Curţii Constituţionale numărul 609/2020. Moţiunea de cenzură prezentată menţionează în titlu şi în conţinut cuvântul progresist. L-am căutat şi nu l-am găsit în programul de guvernare pe baza căruia Parlamentul a votat Guvernul. Ne-am lămurit, titlul moţiunii este fals. Am găsit, în schimb, în programul de guvernare linia de metrou Gara de Nord - Gara Progresul pentru care Guvernul a declanşat procedurile de realizare a investiţiei. Poate la acest aspect doreau să se refere iniţiatorii”, a afirmat Andronache.

El a arătat că, la primul punct din moţiune, parlamentarii Opoziţiei acuză un aşa-zis dezastru din finanţele ţării pe motiv că Guvernul lărgeşte baza de colectare a taxelor. „Să ne lămurim uitându-ne în programul de guvernare, primul pilon al programului se intitulează ordine în finanţele publice în care se vorbeşte despre corecţie bugetară, combaterea evaziunii, echitate în colectarea taxelor. Concluzia - acuzaţia din moţiune este falsă, deoarece Guvernul face exact ceea ce scrie în programul pentru care Parlamentul i-a acordat încrederea”, a explicat Gabriel Andronache.

În opinia sa, „ultimul punct al moţiunii este probabil cerut de ruşi deoarece critică creşterea cheltuielilor de apărar”. „La final, puţină matematică: de şase ori fals egal rezultat final demonstrat moţiunea este un fals şi va fi respinsă”, a transmis liberalul.

UPDATE 7: George Simion (AUR) i-a cerut demisia lui Bolojan

George Simion (AUR) a stat câteva minute cu poza Monicăi Hunyadi în mână, care a figurat în zborurile Nordis, fără să spună nimic în fața Parlamentului.

„O să vă doriți să nu spunem nimic, pentru că ce urmează să spunem e foarte dureros pentru cetățenii României. Alternativa este să nu susțineți la conducerea statului român astfel de personaje cu experiență în saloanele de înfrumusețare, pe care dvs., de șase luni premier, le girați la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR Electrificare și cred că și la Siguranța Feroviară.

Ați avut o colectare mai proastă a taxelor și ați desființat multe locuri de muncă. În loc să vă țină PSD încă șase luni la guvernare în care dvs. falimentați România, poate economisim timpul românilor. Sunteți prea slab. Dați-vă demisia, domnule Bolojan!”, a spus deputatul George Simion.

UPDATE 6: Mihai Ghigiu (PSD) spune că semnatarii moțiunii „nu au soluții pentru țară”

„Ne aflăm în fața unei moțiuni de cenzură care nu urmărește interesul României. Nu putem gira un exercițiu construit pe simple ambiții electorale. Semnatarii acestei moțiuni nu vor să dărâme un guvern, știu foarte bine că nu au o alternativă credibilă, nu au soluții pentru țară, nu au un proiect național. Au nevoie permanentă de un circ politic. Dar România nu poate fi guvernată prin acuzații.

Noi, PSD, ne-am asumat guvernarea în pandemie, în crize energetice, nu am fugit niciodată de responsabilitate Întotdeauna, la guvernare am construit și am reconstruit. Această moțiune va cădea, dar dincolo de vot nu trebuie să ignorăm mesajele din societate. Pentru PSd, oamenii sunt linia roșie peste care nu se poate trece”, a declarat Mihai Ghigiu, deputat PSD.

UPDATE 5: Ilie Bolojan spune că anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe

După ce a fost citit textul moțiunii de cenzură, premierul Ilie Bolojan a precizat în plen că măsurile luate în ultimele luni au echilibrat economia.

„Am preluat mandatul acum șase luni într‐un moment dificil. Am anunțat trei direcții principale: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni.

Cred că pașii făcuți, care au fost și cei mai grei, au pus țara pe direcția cea bună. Am evitat cel mai rău scenariu prin măsuri care au reușit să echilibreze economia. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc.

Pentru că am început să facem ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul care urmează, chiar dacă avem multe lucruri de dus la bun sfârșit, cred că pașii făcuți în acest an, care au fost și cei mai grei, au pus țara noastră pe calea ce bună. Au menținut România în rândul țărilor recomandate pentru investiții.

Pentru primele 10 luni ale anului, avem deja o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu peste 12% față de aceeași perioadă a anului precedent și prin îmbunătățirea colectării. Pentru prima dată, în octombrie, România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an, dovadă că revine încrederea investitorilor. De asemenea, ne-am scăzut cheltuielile de personal din sectorul public față de luna din anul anterior, pentru că am început să facem ordine-n finanțe.

Anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase.

În continuare nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii. Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuielile și să adâncim deficitul? Ar trebui să nu investim în apărare și să lăsăm România vulnerabilă? Moțiunea arată faptul că semnatarii nu înțeleg contextul economic, social și geopolitic în care ne aflăm. Sau se fac că nu înțeleg. Ni se spune să reducem deficitul, dar să nu tăiem cheltuielile. Semnatarii moțiunii pretind că susțin România și pe români, dar de fapt se folosesc de greutățile și suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic.

Am un mesaj pentru semnatari: v-ați opus la fiecare proiect de restructurare, v-ați opus măsurilor care să facă ordine în finanțe, măsurilor de reformă fiscală. Mi se pare periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE 4: Parlamentarii din opoziție au mingi de fotbal

Unii parlamentari din opoziție au venit cu mingi de fotbal în plenul Parlamentului. În plus, mai mulți parlamentari AUR au strigat după premierul Ilie Bolojan, pe hol: „Primiți cu moțiunea?”.

UPDATE 3: PSD a anunțat că nu va vota moțiunea de cenzură

Parlamentarii PSD nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

UPDATE 2: Senatoarea AUR Cristina Gabriela Dumitrescu a citit textul moțiunii de cenzură.

Moțiunea este structurată pe șase capitole: „Dezastrul din gestionarea finanțelor țării”; „Eșecul în gestionarea sistemului de sănătate”, „Politica educațională. „Reforma prin abandon”, „Asaltul asupra celor vulnerabili. Austeritate pe spinarea românilor”, „Haosul în administrația publică” și „Prioritizarea cheltuielilor pentru apărare”.

UPDATE 1: Ședința comună pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură a început

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit, luni, în ședință comună, pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, inițiată de 118 parlamentari ai Opoziției.

Ședința este condusă de președintele Senatului, Mircea Abrudean, care a anunțat că și-au înregistrat prezența 368 de parlamentari din totalul de 463. Participă premierul Ilie Bolojan și membri ai Cabinetului.

Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată, este nevoie de votul favorabil a 232 de parlamentari. Votul va fi secret cu bile, potrivit Agepres.

Știre inițială

Moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare' urmează să fie dezbătută și votată luni, 15 decembrie, în plenul reunit al Parlamentului, începând cu ora 14:00.

Citește și: Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, dezbătută luni la Senat

Inițiativa parlamentară a fost prezentată, cu o săptămână în urmă, de senatorul Ninel Peia.

În moțiune se cere demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică - toate domeniile vitale care definesc viața unui popor liber și demn”.

Pentru ca inițiativa să treacă, reprezentanții Opoziției au nevoie de voturi din partea formațiunilor politice aflate la guvernare.

Ce se arată în moțiunea de cenzură

„Cetățenii plătesc prețul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficiența, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea națională. România nu mai poate tolera această combinație toxică de incompetență și indiferență. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eșecul Guvernului și să adopte măsurile constituționale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale și politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care servește interesele naționale, nu pe cele ale comodității politice sau ale afacerilor comandate de interese străine. Această moțiune este un apel la demnitate, la responsabilitate și la schimbare. Pentru România care muncește, care speră și care refuză să mai fie călcată în picioare, votați moțiunea de cenzură, votați demiterea Guvernului progresist Bolojan”, se arată în textul moțiunii de cenzură, semnat în numele inițiatorilor de chestorul Senatului Ninel Peia.

Potrivit documentului, „dezastrul de la Paltinu nu e un accident, ci o fotografie fidelă a guvernării Bolojan - un ministru progresist a decis să golească un baraj întreg chiar în plin cod meteorologic cu risc hidrologic”.

„Ca să fie drama completă, golirea s-a făcut fără nicio sursă alternativă de apă și cu rezervoarele deja goale. Captarea din straturile cele mai joase ale lacului a transformat apa într-un soi de nămol industrial, iar stația de epurare Voila, care nu e dotată pentru turbiditate extremă, a cedat. Și toate acestea fără un plan de lucrări etapizat, concret și logic”, se mai arată în moțiune.

„Guvernul s-a specializat, cu o consecvență demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor”, susțin semnatarii moțiunii.

Ei menționează că „Guvernul Bolojan a decis să continue tradiția guvernărilor precedente, supra-îndatorarea, datoria publică ajungând în august 2025 la aproape 1.085 de miliarde de lei, adică 59,7% din PIB, cu 90 de miliarde mai mult decât la începutul anului”.

În opinia inițiatorilor, mediul de afaceri a ajuns „inamic” pentru Guvern cu peste 11.000 de firme în insolvență în primele 10 luni și 32% dintre IMM-uri 'incapabile să își plătească taxele', în timp ce companiile de stat risipesc fonduri fără oprire.

Conform parlamentarilor semnatari, „guvernarea progresistă se face cu ușa închisă, iar sindicatele, părinții, comunitățile sunt ignorate cu o aroganță supremă”, rezultatul generând „un sistem segregar, cu infrastructură de secol XIX, cu toalete în curte, școli neconsolidate, mascate de o finanțare mincinoasă”.

„Administrația publică locală este coloana vertebrală a statului funcțional. Guvernul progresist Bolojan a tratat această structură cu dispreț tehnocratic, ca pe o piesă de mobilier ce poate fi mutată oricum fără consecințe. Reducerea agresivă a personalului din primării și instituții locale nu a fost nici analizată, nici pilotată, nici consultată. A fost impusă. (...) În loc să eficientizeze administrația, Guvernul a destabilizat-o. În loc să aducă echilibru, a provocat haos”, se susține în moțiune.

Potrivit documentului, „apărarea țării este un pilon strategic al oricărui stat și nimeni nu contestă necesitatea modernizării militare, dar a transforma bugetul apărării într-o vacă de muls, imună la orice verificare, în timp ce educația, sănătatea și administrația publică sunt puse pe regim de înfometare, aceasta nu mai este politică de stat, ci sacrificiu național”.

„Guvernul progresist Bolojan a împins România într-o direcție periculoasă, în timp ce noi tăiem salariile asistenților sociali, în timp ce reducem personalul medical, în timp ce comasăm școli, alocăm miliarde pentru achiziții militare făcute fără transparență și fără componentă de transfer tehnologic real în industria națională. Cu alte cuvinte, plătim avioane din afară, plătim tancuri din afară, plătim rachete din afară, iar economia internă rămâne cu mâna întinsă. Dacă România investește în apărare, atunci aceste investiții trebuie să genereze și dezvoltare internă, uzine românești, locuri de muncă românești, tehnologii românești, capacități de producție românești. (...) România devine astfel nu partener strategic, ci client strategic. (...) Apărarea națională începe cu apărarea demnității și funcționalității societății. România merită un guvern care servește România”, mai subliniază semnatarii moțiunii de cenzură, potrivit Agerpres.

Citește și: PSD a decis cum votează la moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu