Ministrul Educației, la votul Parlamentului. Moțiune împotriva lui Daniel David

România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor, se arată în moţiunea simplă pe educaţie depusă de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, miercuri, în plenul Senatului, transmite Agerpres.



Moţiunea - intitulată "În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj", semnată de 38 de senatori din Opoziţie - va fi dezbătută şi votată luni.



"Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (...) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice. Majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore/săptămână fără o creştere salarială corespunzătoare reduce drastic timpul disponibil pentru pregătirea orelor, corectarea testelor, relaţia cu părinţii şi formarea profesională. Această măsură forţează profesori titulari să preia ore în mai multe şcoli, unii ajungând să presteze chiar şi în şapte unităţi diferite, făcând naveta pe distanţe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?", se mai arată în textul moţiunii.

"Cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii"





Iniţiatorii moțiunii atrag atenţia că sindicatele estimează dispariţia a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori şi a titularilor cu normă redusă, ceea ce ar reprezinta o "concediere mascată" a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime.



"Aceasta este cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii. Asta nu este reformă, este o agonie pentru o întreagă breaslă. Comasarea haotică a şcolilor, fără criterii clare şi fără consultarea comunităţilor afectate, are efecte devastatoare. Liceele vor fi comasate de la circa 300 de elevi la minimum 500. Într-o clasă de gimnaziu, numărul elevilor va creşte chiar şi la 32, iar o clasă de liceu va putea funcţiona şi cu 34 de elevi, împrejurare care va arunca în şomaj circa 15.000 de profesori. În plus, această măsură va duce la închiderea a nouă sute de şcoli, cele mai multe din mediul rural. În felul acesta, se va declanşa o destructurare instituţională fără precedent, din cauza căreia peste 160.000 de copii din mediul rural vor fi afectaţi", detaliază iniţiatorii moţiunii simple.



În plus, ei deplâng reducerea fondului pentru burse şi situaţia elevilor din mediul rural, care sunt obligaţi să parcurgă distanţe mari pentru a ajunge la şcoală, ceea ce "creşte riscul abandonului şcolar". Totodată, semnatarii moţiunii evidenţiază că motivul invocat pentru măsurile adoptate - reducerea deficitului - aduc, potrivit Consiliului Fiscal, o economie de 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei.



"Această economie nu acoperă nici măcar cheltuielile de mentenanţă ale câtorva universităţi din ţară. Cheltuielile cu bunurile şi serviciile, dar şi reparaţiile pentru cinci universităţi din ţară, de exemplu, au ajuns la 385 de milioane de lei. Este o batjocură, o iluzie contabilă, pentru care sacrificăm destine, profesori şi elevi. România are unul dintre cele mai mici bugete pentru educaţie din Uniunea Europeană (...) (...) Domnul Daniel David a demonstrat că nu este un ministru al educaţiei, ci un executor bugetar care a ales să mintă, să cenzureze şi să sacrifice viitorul a milioane de români pe altarul unor economii infime şi al unor interese politice obscure", se menţionează în moţiune.

"Demisia lui Daniel David, un act de igienă politică"





Propunerile iniţiatorilor moţiunii sunt: anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior, restaurarea statutului respectabil al profesorilor şi stoparea "derapajelor ideologice" în curricula şcolară, finanţarea educaţiei către pragul minim de 6% din PIB, dialog cu toate părţile implicate.



"Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (...) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari", se încheie moţiunea simplă.

