Demararea procedurii de achiziție în programul "Tanc principal de luptă", aprobat prealabil de Parlament

Aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru continuarea achiziţiei de tancuri a fost trimisă către MApN
Conducerea Parlamentului a hotărât, miercuri, să transmită Ministerului Apărării Naţionale aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor privind programul de înzestrare 'Tanc principal de luptă', Etapa I (faza 2) şi Etapa a II-a.
Comisiile de apărare ale celor două Camere ale Legislativului au aprobat cererea MApN pe data de 20 octombrie.
"Scopul principal al înzestrării cu tehnică performantă a structurilor de tancuri este acela de a crea o capabilitate de luptă şi descurajare credibilă, de a asigura interoperabilitatea tehnică cu structuri similare ale armatelor ţărilor membre NATO şi, la nevoie, de a asigura o capacitate de ripostă adecvată", conform cererii MApN transmisă Parlamentului.
Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare "Tanc principal de luptă" are o valoare estimată de 458,2 milioane dolari fără TVA.
Etapa a II-a a programului de înzestrare "Tanc principal de luptă" are ca obiect achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate, respectiv 16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt şi 16 dragoare de mine, cu scopul de a dota structurile de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, însă şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.
"Etapa a II-a a programului de înzestrare are în vedere măsuri pentru protejarea intereselor esenţiale de securitate naţională ale României prin derularea de operaţiuni de cooperare tehnologică şi industrială şi anume fabricarea/integrarea în ţară a produsului final, inclusiv a unor subsisteme, precum şi mentenanţa pe teritoriul naţional", conform documentului Comisiilor de apărare ale celor două Camere, transmis Birourilor Permanente reunite.
Etapa a II-a a programului de înzestrare are o valoare estimată de 6.488.340.000 euro fără TVA, notează Agerpres.
