Demararea procedurii de achiziție în programul "Tanc principal de luptă", aprobat prealabil de Parlament

Conducerea Parlamentului a hotărât, miercuri, să transmită Ministerului Apărării Naţionale aprobarea prealabilă pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor privind programul de înzestrare 'Tanc principal de luptă', Etapa I (faza 2) şi Etapa a II-a.

Comisiile de apărare ale celor două Camere ale Legislativului au aprobat cererea MApN pe data de 20 octombrie.

Obiectivul principal

"Scopul principal al înzestrării cu tehnică performantă a structurilor de tancuri este acela de a crea o capabilitate de luptă şi descurajare credibilă, de a asigura interoperabilitatea tehnică cu structuri similare ale armatelor ţărilor membre NATO şi, la nevoie, de a asigura o capacitate de ripostă adecvată", conform cererii MApN transmisă Parlamentului.

Programul de înzestrare "Tanc principal de luptă"

Etapa I (faza 2) a programului de înzestrare "Tanc principal de luptă" are o valoare estimată de 458,2 milioane dolari fără TVA.

Etapa a II-a a programului de înzestrare "Tanc principal de luptă" are ca obiect achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate, respectiv 16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt şi 16 dragoare de mine, cu scopul de a dota structurile de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, însă şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.

"Etapa a II-a a programului de înzestrare are în vedere măsuri pentru protejarea intereselor esenţiale de securitate naţională ale României prin derularea de operaţiuni de cooperare tehnologică şi industrială şi anume fabricarea/integrarea în ţară a produsului final, inclusiv a unor subsisteme, precum şi mentenanţa pe teritoriul naţional", conform documentului Comisiilor de apărare ale celor două Camere, transmis Birourilor Permanente reunite.

Care este valoarea Programului de înzestrare "Tanc principal de luptă"

Etapa a II-a a programului de înzestrare are o valoare estimată de 6.488.340.000 euro fără TVA, notează Agerpres.

