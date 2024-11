Proiectul de modificare a Legii pensiilor militare, adoptat de Senat. Pauliuc: Mai e un singur pas

Citește și: Oficial. Plafonul de impozitare a crescut și pentru pensiile militare, care reprezentă ”o situație particulară”

Proiectul de modificare a Legii pensiilor militare, cu amendamente, prin care se prevede că pensiile aflate în plată se indexează în raport cu solda sau cu salariul de grad sau de funcție, a fost adoptat, luni, de Senat.



Propunerea legislativă, inițiată de un grup de parlamentari de la PNL, a fost adoptată săptămâna trecută de Camera Deputaților și a primit, luni, în Senat, 91 de voturi ”pentru” și 8 abțineri, Camera superioară fiind for decizional, scrie Agerpres.



”Cuantumul pensiilor militare de stat, aflate în plată, se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional și/sau solda de funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în procentajele stabilite la art. 29, 30 și 108 și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de stabilire a pensiei militare, inclusiv prin excepție de la prevederile art. 60, potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu și a mediei soldelor de funcție/salariilor de funcție și a drepturilor bănești, care fac parte din baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, conform legii, și valorificate în ultima decizie de pensie”, prevede actul normativ adoptat de plenul Senatului, în forma amendată de Comisia de apărare a Senatului.



Aceste prevederi nu vor fi aplicate pensionarilor militari care exercită funcția de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcții asimilate acestora, nici celor care au calitatea de parlamentar, pe perioada exercitării acestor funcții, se mai arată în proiect.



În cazul în care, în urma actualizării, rezultă o pensie mai mică decât cea aflată în plată, atunci se va menține suma în plată.



Astfel, Senatul a eliminat articolul 60 (1) din forma proiectului adoptată de Camera Deputaților care prevedea că ”dispozițiile art. 60 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de actualizare a pensiilor militare de stat”.



De asemenea, senatorii au mai stabilit că, ”în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casele de pensii sectoriale actualizează din oficiu toate pensiile militare de stat aflate în plată, cu majorările soldei de grad/salariului gradului profesional și al soldei de funcție/ salariului de funcție, care au avut loc în perioada 2015 - 2024”.

Fondurile necesare pentru plata în anul 2024 a acestor drepturi vor fi suportate din bugetele instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Care este pasul următor după aprobarea acestei legi

Liberala Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de apărare, consideră că, prin legea votată, parlamentarii au dovedit că ”le pasă de rezerviști”.



”Sunt militari care ne-au spus că au ocupat aceleași funcții, au același grad militar, au fost tot timpul în Armată și primesc pensii diferite. (...) România este de 20 de ani în NATO, a fost o decizie politică atunci, dar să nu uităm că pensionarii militari sunt cei care trebuie tratați cu respect, având o contribuție foarte importantă pentru ca România să se afle astăzi sub această pălărie de securitate NATO. Astăzi am dovedit încă o dată că ne pasă de rezerviști și că inechitățile trebuie să fie eliminate. Mai e un singur pas, Guvernul să elaboreze normele și să pună în aplicare acest text de lege”, a spus Pauliuc, de la tribuna Senatului.



De asemenea, senatorul social-democrat Felix Stroe a subliniat că prin această lege ”se intră în normalitate” și ”se repară parțial lucrurile anormale, pentru că în domeniul pensiilor militare mai sunt încă multe de făcut”.



”Aș vrea să terminăm cu faptul că pensiile militare sunt pensii speciale. Nu, nu am să obosesc să tot spun că sunt pensii de serviciu. Exceptând câteva pensii mai mari, care sunt ale unor generali cu pensii de conducere, majoritatea pensiilor militare sunt la limita decenței, pensii care asigură subzistența celor care depunând jurământul militar și-au asumat multiple privațiuni, au depus eforturi susținute fără să se țină cont de sărbători, de anotimpuri. Au fost întotdeauna acolo unde i-a chemat datoria. (...) Astăzi se repară o inechitate profundă - diferențe mari ale pensiilor celor care au ieșit la pensie, cu același grad, în perioade diferite. Guvernul României va elabora imediat normele metodologice”, a spus Stroe.



Senatorul PSD Titus Corlățean și-a exprimat nemulțumirea că propunerea legislativă ar fi trebuit inițiată conform ”înțelegerii din coaliție” de parlamentari PNL și PSD, și nu doar de liberali, dar a evidențiat votul pozitiv acordat proiectului de senatorii social-democrați, pentru că ”elimină discriminările și inechitățile”.



”A trebuit să rezistăm la o presiune din partea unora care au făcut o politică foarte joasă de a 'elimina pensiile speciale nesimțite', ale militarilor, diplomaților șamd, care (...) nu sunt nici pensii speciale, nici nesimțite, ci ocupaționale, potrivit Pilonului din arhitectura instituțională a Uniunii Europene”, a arătat Corlățean adresându-se parlamentarilor USR.



Senatorul neafiliat Liviu Brătescu a punctat ”actul de dreptate” făcut prin adoptarea legii. ”Nu facem o favoare, ci facem dreptate celor care au servit statul român”, a menționat el.



Senatorul Irineu Darău (USR) a evidențiat că propunerea legislativă ar fi trebuit repartizată și Comisiei de muncă din Senat, măcar pentru aviz.



”Sunt foarte multe inechități în sistemul de salarizare publică și în sistemul public de pensii publice. (...) Situația soldelor militarilor și pensiilor militarilor, inclusiv neindexarea, se prelungește din 2017 încoace. (...) Faptul că ajungem în noiembrie cu asemenea lucruri, înainte de alegeri, este cel puțin nefericit și arată o lipsă de responsabilitate a celor care au fost la putere. (...) USR a cerut mereu adecvarea soldelor la nivelul la care ar trebui să fie și apoi adecvarea pensiilor”, a mai spus Darău.



Senatorul AUR Evdochia Aelenei le-a mulțumit rezerviștilor pentru că ”au luptat atâția ani pentru ca legea să se înfăptuiască”.

