Se modifică normele pentru gestionarea câinilor. Peste 50 000 de cetățeni și 50 de organizații au depus solicitarea tranziței la sterilizare

Peste 50 de organizații pentru animale si 50 000 de cetățeni au depus solicitarea pentru tranziția de la eutanasiere la sterilizare

Forma inițială a proiectului agravează situația curentă

Normele de aplicare a OUG155 au fost în dezbatere în această lună la cererea ANSVA, inițiativă salutată de societatea civilă întrucât modificarea lor era absolut necesară în contextul eșecului programului curent de gestionare. Nota de fundamentare a modificărilor prezente specifică în clar faptul ca sterilizarea este unica metodă validă de gestionare, precum specifică de asemenea și punctul de vedere emis deja de Guvern și semnat de prim-ministrul Marcel Ciolacu anul trecut, conform documentului atașat.

Organizațiile de protecția animalelor au venit în sprijinul ANSVSA cu modificări ale proiectului care adaptează noile reglementări la scopul declarat al normelor, și anume reducerea numărului de animale fără stăpân, și reduce semnificativ posibilitatea fraudării banilor publici și dimensiunea traumelor sociale asociate prezentei gestionari dovedită ineficientă și lipsită de etică.

Forma inițială a unor puncte ce aparțin proiectului presupune legalizarea și creșterea posibilităților operatorilor privați de a dezvolta și mai mult fluxurile defectuoase deja existente în mod ilegal, care au condus la situația curentă și reprezintă un pericol pentru bugetul public și pentru societate.

Reamintim faptul că gestionarea câinilor, definită în prezentele norme, cât și în normele internaționale, reprezintă un cumul de măsuri pentru a avea un rezultat eficient, iar România folosește exclusiv eutanasierea de mai bine de 20 de ani, în timp ce problema a fost rezolvată în toate țările cu probleme prin aceleași metode propuse de organizații: sterilizare masivă și educație.

Solicităm ANSVSA să includă integral opiniile transmise de organizații pentru protecția animalelor în totalitate și să solicite justificări acolo unde consideră necesar, plecând de la premiza dovedită ca acestea reprezintă expertiza în domeniu și gestionează situația din teren în realitate, așa cum reiese și din rapoartele oficiale.

Este o ocazie absolut necesară să avansăm în rezolvarea problemei câinilor prin modificarea tuturor articolelor propuse de organizații, prin care putem preveni fapte de cruzime, fraude, delapidarea banilor publici și impactul emoțional major asupra societății și copiilor, lucru care contravine în mod direct drepturilor lor, așa cum declară anul trecut Națiunile Unite.

Redăm textul solicitării depuse de către cetățeni și organizațiile semnatare:

Solicităm modificarea urgentă pentru a prevede sterilizarea și microciparea gratuite pentru câinii cu și fără stăpân, ca metodă de gestionare a populației canine, dar și educația și responsabilizarea proprietarilor de câini, prin aplicarea legilor existente și campanii masive.



Metoda folosită în România în ultimii 10 ani, eutanasierea, întreține înmulțirea câinilor și a fost dovedită ineficientă, lipsită de etică și costisitoare. Eutanasierea tratează efectul și nu cauza, făcând astfel imposibilă oprirea înmulțirii necontrolate a câinilor, spre deosebire de sterilizare, în paralel cu educație.

De ce este important

Câinele este cel mai bun prieten al omului și o resursă deosebit de prețioasă pentru societate. Nu există altă soluție pentru câini.



Sterilizarea nu esteo decizie ușoară, în ciuda beneficiilor pentru sănătate și comportament - cu toții ne dorim să cunoaștem puii cățeilor noștri. Însă în acest moment al existenței noastre, nu este etic să înmulțim câini, când milioane mor în chinuri, tot din vina oamenilor. Este datoria noastră să ne implicăm și să rezolvăm problema creată de oameni. Toți câinii iubesc la fel.



Metoda de gestionare a populației canine prin eutanasiere este matematic ineficientă și întreține înmulțirea câinilor, neputând ține pasul cu numărul mare de câini nesterilizați din România. Acest lucru se întâmplă în ciuda eforturilor susținute ale organizațiilor non guvernamentale, fără de care România ar fi arătat cu totul altfel astăzi. OMS arată din 1988 că "eutanasierea este scumpă și ineficientă."

Singura metodă de gestionare a populației de câini care poate funcționa este sterilizarea masivă gratuită, identificarea câinilor și facilitarea deținerii responsabile.



Un mascul și o femelă nesterilizați au peste 60 000 de urmași în 6 ani, dacă aceștia nu sunt sterilizați la rândul lor. Majoritatea mor în chinuri. Avem resursele să oprim această problemă traumatizantă și să urcăm o treaptă pe scara civilizației. Prin investirea bugetului alocat câinilor în sterilizări gratuite în fiecare oraș și comună din țară, pentru câinii cu și fără stăpân, și al banilor obținuți din aplicarea OUG 155 si legii 204/2005 care prevăd sterilizarea, microciparea și pedepsirea abandonului, putem rezolva rapid, etic și uman problema cu care se confruntă milioane de câini și iubitori de animale din România, de zeci de ani. În plus, eutanasierea se aplică departe de lege. Nu se aplică atunci când s-au epuizat toate soluțiile posibile pentru salvarea câinilor sau în cazurile incurabile, nu se aplică de cele mai multe ori nici măcar prin substanțele legale. Se aplică cu prima ocazie și în moduri nedemne de anul 2023.



Organizațiile și persoanele fizice depun eforturi imense pentru a strânge fonduri și organiza campanii de sterilizare, dar și pentru a convinge și comunica legile care îi obligă pe proprietari să sterilizeze câinii care nu dețin acte de la Asociația Chinologică, să-i microcipeze sau să nu abandoneze animale.

Cu toate acestea, ritmul este imposibil de prins dacă statul nu se implică, prin schimbarea rapidă a metodei de gestionare în singura soluție umană, etică și care s-a dovedit eficientă la nivel mondial.



Suntem printre ultimele țări care folosesc eutanasierea, metodă declarată ilegală în mai multe state, dovedindu-se ineficientă. Suntem totodată printre singurele țări din Uniunea Europeană care are câini fără stăpân pe străzi, câmpuri și prin păduri, unde puiii de câine sunt omorâți de două ori pe an în cele mai cumplite moduri și unde sunt tratați în general, departe de cum ar trebui să fie tratat cel mai bun prieten al omului pe care ne bazăm pentru pază, terapie, salvare, companie și atâtea altele.

S-a făcut un pas important prin mărirea pedepselor, este o veste imensă pentru animale! Haideți să rezolvăm problema cu adevărat și să oferim celui mai bun prieten al omului, câinele, o viață bună, așa cum merită. Avem nevoie de câini și ei de noi!



Câinii sunt o resursă pentru societate, care trebuie integrată în terapie și serviciu.

Avem resursele să rezolvăm această problemă și este momentul să o facem. Avem încredere în Dvs. că veți susține și face modificările necesare, în regim de urgență.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News