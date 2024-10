Noua conducere a Parlamentului, de la ”Ciasuri” Mărgărit, care a dat lovitura la pariuri, la marii necunoscuți cu averi impresionante. Parlamentarul cu 8 mandate care n-are nevoie de CV

A fost ales, în primul rând, un nou președinte al Camerei Deputaților, în persoana lui Daniel Vasile Suciu. Au urmat vicepreședinți, secretari și chestori, noi vicepreședinți ai Camerei fiind: Florin Manole și Ovidiu Popa de la PSD, Lucian Bode de la PNL și Oana Silvia Țoiu de la USR.

Secretarii aleși din 2 septembrie sunt: Eliza Mădălina Peța-Ștefănescu (PSD), Cristian Buican (PNL), Gianina Șerban (AUR), Victor Ganț (minoritățile naționale).

Chestorii Camerei Deputaților nou-aleși sunt: Marius Mărgărit (PSD), Alexandru Popa (PNL), Rareș Pop (USR), Denes Seres (UDMR).

A ratat inițial Parlamentul, dar a tras lozul câștigător. Acum, a rămas fără jumătate din salariu

Alin Udriște a intrat deputat, după ce Virgil Popescu a vacantat funcția, plecând europarlamentar. Iuliu-Alin Udriște este vicepreședinte PNL Mehedinți și, deși a fost pe al treilea loc pe listă la alegeri, nu a obținut scaunul de deputat. Tot răul spre bine: la scurt timp a ajuns director general al unei mari companii de stat, Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), din subordinea Ministerului Economiei, unde a beneficiat de un salariu dublu față de cel de parlamentar. Știm că ministru al Economiei era însuși Virgil Popescu. În 2023, încasa peste 28.000 de lei pe lună. De altfel, Udriște are o declarație de avere impresionantă, deținând, printre altele, nu mai puțin de 13 terenuri. Anul trecut, a încasat dividende de la Fondul Proprietatea de 121.000 lei, chiar dacă-n declarația de avere nu scrie că ar deține acțiuni la acest fond de investiții.

Sursă foto Facebook

Dar să i-l luăm pe rând, pe scurt: Pe Daniel Suciu probabil îl știți, e deputat cu ștate vechi, la al treilea mandat. A început ca jurnalist în Bistrița-Năsăud, stând în presă doar 3 ani, după care a ajuns director în Cancelaria Prefectului - Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud (ian. 2007), apoi imediat consilier parlamentar (sept. 2007). A avansat rapid, din 2008 fiind și consilier județean, iar din martie 2009 purtător de cuvânt al PSD Bistrița Năsăud. La declarația de avere, nu impresionează, așa cum o face cel mai sus numit: are 3 terenuri, din care unul extravilan, o casă, două mașini din 2007 și 2012, un cont în bancă de 20.000 de lei și datorii.

Florin Manole, cu declarația de avere goală

Florin Manole, și el la al doilea mandat, a început ca voluntar în 2006, abia în 2012 ajungând să ocupe funcții de consilier local/personal. În 2016, a intrat în Parlament. Declarația de avere îi e goală. Nu are terenuri, mașini sau bunuri însemnate valoric, doar bani în bancă: 57.000 de lei. Cu toate acestea, a avut resursele de a împrumuta considerabil o persoană numită, cu 40.000 de euro și PSD cu 225.000, contribuția la partid fiind de 70.000 de lei.

Ovidiu Popa, necunoscut, dar avut: A primit cadou de 25.000 de euro de la părinți

Ovidiu Popa, deși la al doilea mandat și el, este mai puțin vizibil spre necunoscut. A început ca și consilier județean, ocupând mai mult posturi până a ajuns să fie secretar și apoi președinte de IFN, ultima funcție deținută înainte de a intra în Parlament. Are 9 terenuri, mare parte moștenite, două case de locuit și un apartament. Are tractor, mașină agricolă - moștenite - și autoturism, precum și bijuterii de 25.000 de euro. A primit cadou de la părinți 25.000 de euro. Are șase depozite bancare.

Lucian Bode e deja la al patrulea mandat de parlamentar, fiind mai mult decât cunoscut prin prisma funcțiilor obținute. Are doctorat la Babeş-Bolyai și înainte de a intra în Guvern a fost Şef Serviciu Exploatare la SC Electrica SA, Zalău. Are 3 terenuri, achiziționate recent, în perioada 2022-2023, o casă de locuit și 2 apartamente, o mașină, un cont în bancă și multe datorii. Soția sa e director la două grădinițe, una în București, alta în Zalău.

Oana Țoiu, de la USR, are un apartament de 30 mp, șase conturi în bancă și și-a împrumutat partidul cu 50.000 de lei.

Sursă foto Facebook

Eliza Mădălina Peța-Ștefănescu, și ea la al doilea mandat de deputat, a fost înainte administrator la SALUBRITATE CRAIOVA. Are doar un cont în bancă și o datorie către o persoană privată. A împrumutat PSD cu 100.000 de lei.

Sursă foto Facebook

Cristian Buican e deputat din 2008, fiind Secretar al Camerei Deputaţilor din 2012. A început în 2000, la CJ Vâlcea. Are 10 terenuri agricole și 2 forestiere, dar și un apartament. Are 5 autovehicule și bijuterii de 17.000 de euro, două depozite bancare și datorii.

Sursă foto Facebook

Șerban Gianina de la AUR are 4 terenuri, din care unul de 5000 mp, un spațiu comercial și patru case de locuit, o mașină și bijuterii de 19.000 de euro. A vândut un spațiu comercial cu 95.000 de euro. Are patru conturi în bancă, din care 2 de 0 și 10 lei, unul fiind de 34.000 de lei, altul de 400 de lei. Dar ce a făcut înainte de a intra pe lista AUR în Parlament? Nu prea multe, dar a fost constantă: a terminat Dreptul la Titu Maiorescu, fiind apoi consilier juridic și antreprenor în construcții.

Sursă foto Facebook

Victor Ganț este la al cincilea mandat de deputat, anterior fiind profesor și director de liceu. Are 3 terenuri, 3 case, 2 mașini, 8 depozite bancare și 2 conturi curente. A primit cadou de la o persoană fizică 50.000 de euro.

Sursă foto Facebook

”Ciasuri” Mărgărit a câștigat la pariuri

Marius Mărgărit e la al doilea mandat, are 2 apartamente în Galați, bijuterii și ceasuri dobândite în 2023 de 11.000 de euro. A vândut un autoturism pentru 9900 de euro. Are o datorie către o persoană fizică de 100.000 de euro. A obținut venituri din: returnarea unui împrumut, vânzarea unor acțiuni, alte surse și... pariuri sportive! Din pariuri sportive, a obținut nu mai puțin de 47.827 de lei. A fost la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu”... sau e? Conform CV-ului, a început-o în 2014, dar scrie că este și-n prezent în anul 3. Din 2013, este președinte PSD Galați, în 2014, intrând în Ministerul Transporturilor, ca și subsecretar.

Sursă foto Facebook

În rest, nu avem informații despre Mărgărit, decât o sponsorizare cu ”Hristos a Înviat” și ”denumirea obținută în presa locală”: ”Ciasuri” Mărgărit. El se află și pe lista pentru 2024.

Mărgărit a atras atenția atunci când fost numit membru în Comisia de control a activității Serviciului Roman de Informații, în 2020, o comisie cu statut special în cadrul Parlamentului României, o structură comună a celor două Camere. Atunci, presa vuia despre cum își căuta Mărgărit perechea pe Tinder în 2019, dar și despre cum a scris că are ”ciasuri de mână” în valoare de 12.000 de euro în declarația de avere de subsecretar la Ministerul Transporturilor.

Alexandru Popa e la primul mandat, fiind necunoscut opiniei publice. A împrumutat partidul - PNL- cu 606.000 de lei. Are o casă, iar lista de terenuri din declarația de avere pare că nu se mai termină: 14 terenuri agricole și 3 intravilane. A obținut sume semnificative de la Cireșu, ca asociat (478.000 de lei) și din subvențiile soției (762.000 de lei). În 4 ani, are 13 întrebări în plen și o interpelare, de înțeles de ce e un ilustru necunoscut.

Sursă foto Facebook

Rareș Pop de la USR nici nu apare de la prima căutare în Google, deși e la al doilea mandat de deputat. El îl ”bate” la absență pe anteriorul politician, cu 2 interpelări și 5 întrebări în plen, în patru ani de deputat! Are 3 mașini, și-a vândut un apartament și are un cont în bancă. Soția sa face marketing la Ambasada Austriei și la o firmă privată, de unde vin cele mai mari venituri ale familiei, din comunicarea de la firma privată obținând 119.000 de euro.

Sursă foto Site-ul USR

Denes Seres este din 1992 în Parlamentul României, la al optulea mandat! El nu are CV pe site-ul Camerei Deputaților. Are tractor și mașină, 2 fonduri de investiții și două conturi curente. Are 2 apartamente și o casă de 264 de mp, moștenită. Are 3 terenuri intravilane, 2 agricole și 1 forestier.

Sursă foto Facebook

Și Senatul și-a ales membrii Biroului permanent:

- vicepreședinți PSD: Robert Cazanciuc şi Paul Stănescu, secretar PSD: Marius Humelnicu, chestorii PSD: Marius Dunca şi Puiu Ovidiu.

- vicepreședinții PNL: Virgil Guran şi Sorin Mihai Cîmpeanu, secretar PNL: Roberta Alma Anastase.

- secretar USR: Sebastian Cernic, chestor USR: Sergiu Vlad.

- secretar AUR: Sorin Lavric.

- chestor UDMR: Tanczos Barna.

Dacă pe majoritatea de aici îi cunoașteți, iată ce aflăm despre Marius Humelnicu, care a oscilat între activitatea în teritoriu - Galați - și cea din Guvern, la Transporturi. A fost City Manager al Municipiului Galaţi și viceprimar, până-n 2020, de când e senator. Pe lângă limba engleză, vorbește și rusa. Ultima declarație de avere arată că deține 2 apartamente, 1 mașină, 2 depozite bancare, 1 fond de investiții și are datorii însemnate la două bănci. Vehiculat inclusiv ministru al Economiei din partea PSD, el a fost fotbalist profesionist până la 30 de ani, jucând inclusiv la Oțelul Galați, dar, în urma unui accident la piciorul drept în anul 2007, și-a întrerupt cariera sportivă.

Sursă foto Facebook

Puiu Ovidiu are 5 declarații politice în 4 ani și 28 de luări de cuvânt în 556 de ședințe. Din biografia lui, aflăm că este profesor și nimic despre activitatea politică. Are 3 case și încă o locuință neîncadrată la vreo categorie, 8 terenuri agricole, unul intravilan și unul forestier. Deține ceasuri de 105.000 de euro și bijuterii de 45.000 de euro. Are 4 conturi în bănci însemnate și un depozit, câștigând mai mult decât dublu ca profesor decât ca senator, conform declarației de avere.

Sursă foto Facebook

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News