Shopping de lux în Senatul României. S-au cumpărat eșarfe din mătase, serviete din piele de bivol, butoni și cravate de peste 280 de mii de euro

Senatorii cumpără tot felul de produse de lux în ultima perioadă. S-au cheltuit 1,4 milioane de lei pe eșarfe, serviete, butoni cu pietre semiprețioase, portofele și gravate. Senatul României a cumpărat fără licitație în doar câteva zile accesorii vestimentare și gadgeturi de lux, relatează Antena 3 CNN, citând Jurnalul.

Astfel, potrivit unor documente, camera superioară a Parlamentului a comandat și plătit 291 de eșarfe personalizate, 252 de portofele pentru damă și bărbați, 202 curele pentru bărbați, 292 de perechi de butoni, 160 de serviete din piele de bivol personalizate, 200 de stick-uri, 150 de stilouri și 143 de cravate. Este vorba de numai puțin de 13 contracte de achiziții, în total aproximativ 283 de mii de euro.

Eșarfele sunt 100% din mătase, cu tivul cusut manual, cu etichetă textilă personalizată, iar potrivit anunțului, eșarfele au fost predate în cutii de culoare bleu marin, capacul fiind mucava adaptată. Senatul a cumpărat de la aceeași firmă, tot direct, și 84 de portofele personalizate de damă și de bărbați. Portofelele sunt confecționate din piele naturală de bovine. Lista de cumpărături nu se oprește însă aici. Dacă ne uităm pe contracte pare că ziua de 3 septembrie a fost zi de shopping pentru senatori. Instituția a mai cumpărat și 160 de serviete din piele naturală, în total undeva la 44 de mii de euro.

Terapia prin shopping a început însă înainte de alegerile locale și europarlamentare. Și pe 6 iunie s-au făcut achiziții asemănătoare: 169 de curele pentru bărbați - 34 de mii de euro, 200 de perechi de butoni - 200 de mii de euro și cravate și eșarfe de aproximativ 34 de mii de euro. Cine va beneficia de toate aceste produse de lux este greu de înțeles, mai ales că la Senat activează 136 de parlamentari din care 25 sunt femei, iar 111 sunt bărbați. De remarcat este că toate aceste produse au fost cumpărate de la aceeași firmă.

Marius Humelnicu, senator PSD: Nu știu dacă vom mai avea atâtea deplasări externe, astfel încât să justificăm cei 180 de mii de euro

Întrebat despre aceste comenzi, Marius Humelnicu, senator PSD, a reamintit că până acum politicienii vorbeau despre necesitatea reducerii de cheltuieli, lucru de care se pare că nu prea se ține cont.

"Să știți că atunci când noi vorbim să reducem cheltuielile statului și cumpărăm serviete, butoni... Am fost în suficiente țări în care, într-adevăr, dădeam din paretea senatului anumite cadouri, dar era vorba despre o carte, în niciun caz nu am dat butoni sau eșarfe. Cred că ar trebui să reducem aceste cheltuieli, nu sunt atât de necesare, mai ales pe final de an, în condițiile în care nu știu dacă vom mai avea atâtea deplasări externe, astfel încât să justificăm cei 280 de mii de euro.

Voi întreba și eu, vom avea Biroul permanent astăzi, îl voi întreba și eu pe domnul secretar general pentru ce am luat aceste lucruri, să ne spună oficial de ce am cheltuit acești bani atunci când noi spunem că trebuie să reducem cheltuielile statului și acești bani să îi folosim poate pentru a plăti utilitățile sau alte lucruri", a declarat Marius Humelnicu, senator PSD.

