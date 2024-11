Senatul decide, astăzi, achiziționarea a 32 de avioane F-35

Senatul se va reuni în plen, miercuri, de la ora 14,00, în calitate de for decizional, pentru proiectul referitor la achiziționarea a 32 de avioane F-35. Decizia a fost luată marți seara de Biroul permanent al Senatului.



Proiectul de lege, adoptat marți de Camera Deputaților, are legătură cu Concepția de realizare a capabilității operaționale de apărare aeriană cu avioane multirol de generația a V-a, în cadrul programului de înzestrare ”Avion multirol de generația a V-a, F-35”, Faza I, și unele măsuri privind derularea contractelor Guvern - Guvern specifice Programului Foreign Military Sales.



Actul normativ prevede atribuirea de Guvernul României către Guvernul Statelor Unite ale Americii a contractelor de tip Letter of Offer and Acceptance (LOA) pentru achiziționarea a 32 de avioane F-35, motoare, muniții, suport logistic inițial, acces permanent la lanțul global de suport al F-35, echipamente și servicii pentru și de instruire a personalului navigant de aviație, a personalului de sprijin și a personalului tehnic-ingineresc de aviație, echipamente criptografice cu regim special, asistență de specialitate, precum și realizarea de proiecte de cooperare industrială constând în transfer de tehnologie sau produse.



Fondurile necesare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, sau prin împrumuturi ori garanții de împrumuturi oferite de Guvernul SUA sau printr-o combinație a acestora. De asemenea, se propune încheierea de către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a unor acorduri de înțelegere cu producătorul avionului F-35 pentru realizarea proiectelor de cooperare industrială, notează Agerpres.

