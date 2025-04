Haos în Camera Deputaților, după afirmațiile lui Neamțu. USR refuză să participe

Citește și - Mihail Neamţu, deputat AUR: Nu știu de ce să-mi dau demisia

Şedinţa ar fi trebuit să înceapă cu audierea reprezentantului CNA, Vasile Bănescu, care însă nu s-a prezentat. După ce Mihail Neamţu a constatat absenţa acestuia şi a citit ordinea de zi, deputaţii USR George Gima şi Ciprian Rigman i-au cerut demisia acestuia, motivând că prejudiciază imaginea comisiei, după ce a folosit în spaţiul public un limbaj injurios.

S-a ținut un moment de reculegere





Solicitarea celor doi deputaţi a venit după ce membrii comisiei au ţinut un moment de reculegere pentru victimele masacrului de la Fântâna Albă, care a avut loc la 1 aprilie 1941.



"Grupul USR a solicitat demisia dumneavoastră din funcţia de preşedinte al acestei comisii. Vorbeaţi mai devreme de respectul pentru instituţie. Respectul pentru instituţie nu se clamează, el se arată. (...) Acum mult timp eu am descoperit un om care vorbea de filozofia antică, filozofie politică şi lucruri de genul acesta şi care a ajuns la un moment dat să îmbrăţişeze o filozofie a bolşevicilor, pentru că ei au fost cei care au adoptat "cultul" limbajului violent ca lipsă de argumente. Având în vedere că dumneavoastră, în ultima vreme, aţi adus prejudicii acestei instituţii în general şi comisiei din care toţi facem parte, solicităm dumneavoastră şi grupului din care faceţi parte, pentru că doar grupul parlamentar poate face asta, să facă o nouă propunere pentru această poziţie de preşedinte a Comisiei pentru Cultură", a declarat deputatul George Gima.



Mihail Neamţu a făcut un apel la "respectul" pentru ordinea de zi şi pentru procedurile parlamentare: "Aş vrea să apreciaţi faptul că am supus votului ordinea de zi, nu mă ascund în spatele unor proceduri. Dacă vreţi să polemizaţi cu mine, vă aştept la orice emisiune să facem polemici. Acum suntem în ordinea zi. Stimate domnul deputat, sunteţi în afara ordinii de zi".

"Mi-e că o să începeţi să ne înjuraţi..."





"Mi-e că o să începeţi să ne înjuraţi dacă nu mai avem argumente, şi de asta nu vreau să lansez acum o dezbatere", a replicat Gima.



"Vă reamintesc că la punctul 1 scria audierea domnului Vasile Bănescu. Sunteţi cumva domnul Bănescu?", a completat Neamţu, care a dorit să citească proiectele de pe ordinea de zi, dar a fost oprit de intervenţia deputatului USR.



George Gima a susţinut că "preşedintele Comisiei de cultură înjură ca la uşa cortului de vreo trei ori alegătorii, persoane, instituţii, persoane care ocupă funcţii înalte", ceea ce este inadmisibil.

Neamțu spune că "USR a folosit înjurătura ca armă împotriva altor colegi din acest parlament"





În replică, Mihail Neamţu a susţinut că deputatul USR aparţine unui "curent din societatea românească care a socotit că înjurătura este la locul potrivit în piaţa publică, în Piaţa Victoriei". "Şi ştiţi foarte bine că plăcuţa suedeză este simbolul vulgarităţii pe care aţi transformat-o în obiect politic an de zile. (...) Sunteţi membrii unui partid politic care a folosit înjurătura ca armă împotriva altor colegi din acest parlament".



"Niciodată nu s-a întâmplat asta", a replicat Gima.



"Faceţi o greşeală atunci când dumneavoastră sugeraţi că eu am proferat injurii la adresa unei categorii sau a unor persoane. După şase luni de atacuri mincinoase şi calomnioase la adresa mea şi a unor colegi din zona conservatoare, oameni integri ca şi mine, care n-au avut niciodată o problemă cu legea, care n-au fost niciodată găsiţi într-o zonă a trădării naţionale, aşa cum au fost alţii găsiţi, după eliminarea mea dintr-un studio al unei televiziuni publice (...), am sugerat că există o echivalenţă morală între calomnie sau minciună şi prostituţie. Asta este singura echivalenţă pe care mi-o menţin. (...) Îmi pare rău pentru orice persoană care s-a simţit jignită în măsura în care a auzit un pasaj dintr-o declaraţie care era completă. (...) Violenţa publică în spaţiul românesc a atins cote inacceptabile", a susţinut Mihail Neamţu.



După un schimb intens de replici pe aceeaşi temă, George Gima i-a cerut lui Mihail Neamţu să-şi ceară scuze. Acesta din urmă a susţinut că familia sa a primit ameninţări în cursul zilei de luni şi a adăugat că deplânge orice escaladare a violenţei în spaţiul românesc.



"În momentul de faţă cel mai bine ar fi fost să luaţi o pauză de la declaraţii şi să vă gândiţi la ce aţi făcut. (...) Cred că ar trebui să vă gândiţi foarte, foarte atent la retragere. (...) Este o fractură de logică ce spuneţi dumneavoastră - criticaţi violenţa publică şi participaţi la ea", a spus deputatul USR.

"Eu am pus oglinda pe tot ceea ce înseamnă mizeria publică..."





"Îmi pare foarte rău, eu am pus oglinda pe tot ceea ce înseamnă mizeria publică declanşată chiar de unii partizani ai dumneavoastră în ultimii ani. Când tu numeşti un candidat la prezidenţiale Kremlin Georgescu, credeţi că e incitare sau nu la calomnie? Când tu spui despre Mihai Neamţu că este conservă moscovită şi CNA nu intervine (...), când eu am fost dat afară dintr-un studio şi dumneavoastră aţi văzut acea scenă, aţi avut o criză de moralitate?", a replicat Neamţu.



După ce discuţiile au mai continuat câteva minute, intervenind şi deputatul USR Ciprian Rigman, deputatul independent Ştefan Băişanu a declarat că "este prima oară când în Comisia de cultură au loc astfel de dispute absolut politice".



"Haideţi să nu transformăm Comisia de cultură într-o scenă politică în care ne dăm unii altora la picior. (...) Vreau să vă atrag atenţia tuturor că ar trebui să avem mai multă elocinţă faţă de oamenii care ne-au trimis în Parlament şi, evident, în Comisia de, ca să vezi, cultură. (...) Voi părăsi această sală. (...) Plec pentru că nu-mi place nimic din ceea ce se întâmplă astăzi. Dacă veţi continua aşa, nu veţi ajunge nicăieri", a afirmat deputatul.

Şedinţa a fost suspendată





Şedinţa a fost suspendată din lipsă de cvorum. Deputaţii USR au cerut, luni, în şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, demiterea deputatului AUR Mihail Neamţu de la şefia Comisiei pentru cultură.



Potrivit USR, într-un clip video postat recent pe reţelele sociale, Mihail Neamţu a reacţionat "violent" la "întrebările oamenilor privind legăturile şi banii primiţi de la finanţatorul candidatului pro-rus Călin Georgescu", notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News