Politica

Data actualizării: 18:02 10 Noi 2025 | Data publicării: 17:52 10 Noi 2025

Cine e Vasilică Priceputu, noul deputat de Brăila validat de Parlament
Autor: Iulia Horovei

vasilica priceputu Noul deputat PSD - Brăila, Vasilică Priceputu. Sursa foto: TSD Brăila
 

Vasilică Priceputu a fost validat de Camera Deputaților pentru a ocupa mandatul de deputat de Brăila, ca urmare a demisiei lui Florin Mircea.

Plenul Camerei Deputaților a luat act, luni, de validarea unui loc de deputat, în urma demisiei fostului deputat Florin Mircea, ales pe listele Partidului Social Democrat.

Locul vacant a fost ocupat de supleantul aflat pe locul imediat următor pe lista PSD, respectiv de către Vasilică Priceputu, candidat pentru Circumscripția electorală nr. 9 Brăila, care a depus jurământul în plenul Camerei Deputaților.

Raportul Comisiei de validare a fost adoptat cu unanimitate de voturi, în plen înregistrându-se 200 de voturi și trei abțineri.

Cine e Vasilică Priceputu

Înainte de a deveni deputat de Brăila, Vasilică Priceputu ocupa funcția de consilier județean, preluându-și mandatul în iunie 2024. El e cunoscut ca antreprenor în domeniile agriculturii și de construcții.

Conform ultimei sale declarații de avere, Vasilică Priceputu deține: un apartament de 45 m², o casă de locuit de 665,27 m², o casă de vacanță de 102,71 m² și un spațiu comercial de 290,5 m².

De asemenea, Priceputu deține și mai multe terenuri: un teren intravilan de 111 m² deținut integral, terenuri agricole de 34.900 m² în coproprietate cu soția, un teren agricol de 233.900 m² deținut integral, un teren intravilan de 39.682 m² deținut integral și un teren agricol de 440.000 m² deținut în proporție de 95,46%. 

Printre bunurile mobile se regăsește un autoturism marca Ford, fabricat în 2016.

În ceea ce privește activele financiare, Vasilică Priceputu deține un cont curent în valoare de 105.000 RON. De asemenea, el a acordat împrumuturi în nume personal la mai multe companii, în valoare totală de 648.276 RON.

