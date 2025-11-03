Demisie din Parlament. Un deputat la al treilea mandat pleacă din Legislativ

Este vorba despre Florin Mircea, deputat PSD de Brăila. El și-a depus demisia din Parlament, la Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputaților. ”Am decis să îmi dau demisia din motive personale” a afirmat el pentru Hotnews.

Aflat la al treilea mandat de deputat pe listele PSD, Florin Mircea a intrat prima oară în Parlament în locul lui Mihai Tudose, în 2019. Ulterior, a candidat și a fost reales în 2020 și 2024 pe listele social-democraților.

”Deocamdată demisia e un pas” a afirmat social-democratul întrebat dacă pleacă într-o altă funcție publică.

Florin Mircea a fost toată viața angajat la stat. A început ca economist la Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Brăila” în 2002, a continuat ca șef de cabinet în Senat, apoi consilier județean. S-a întors la Regia Autonomă ”Administrația Zonei Libere Brăila”, ca director. El rămăsese membru în CA al acestei regii, fiind, pentru o perioadă și președintele Consiliului de Administrație. Înainte de a intra în Parlament, a fost membru în consiliile de administrație al Muzeului Brăilei ”Carol I” și al Spitalului Județean de Urgență Brăila.



