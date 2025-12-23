Punctul de ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie, anunță Alexandru Rogobete

Finanțarea ambulatoriului intră pe un nou palier începând cu 2026, după ce Ministerul Sănătății a decis majorarea valorii punctului la 6,5 lei, o măsură prezentată drept esențială pentru întărirea prevenției și a diagnosticului precoce. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că decizia este rezultatul unor negocieri dificile, susținute de date clare și de economiile obținute în urma limitării concediilor medicale fictive, bani redirecționați acum către servicii medicale și pacienți.

"Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026"

"Sănătatea se construiește prin decizii asumate, prin decizii echilibrate și prin mǎsuri concrete pentru oameni!

Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente și cu responsabilitate față de sistem.

Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgențe. Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienții pierd timp, șanse și încredere.

Finanțarea acestei creșteri vine din ordinea pusă în sistem. Măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Sunt bani care se întorc acolo unde trebuie: în servicii medicale și în îngrijirea pacienților.

Am spus atunci și o repet: nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate ale unora. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ținem de cuvânt și să investim mai mult în sănătatea oamenilor.

În forma inițială a ordonanței de reglementare a unor măsuri fiscale, această creștere fusese prorogată. Am revenit la masa discuțiilor cu date clare, cu impact bugetar calculat și cu o direcție echilibratǎ: un sistem eficient se construiește prin susținerea reală a ambulatoriului, nu prin amânări.

Rezultatul este concret. Creșterea rămâne, termenul este stabilit, iar ambulatoriul primește predictibilitatea de care are nevoie pentru a funcționa corect.

Mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan, viceprim-ministrului Marian Neacșu, viceprim-ministrului Tánczos Barna și ministrului finanțelor Alexandru Nazare și pentru deschidere, suport și dialogul onest.

Mulțumesc colegilor din Ministerul Sǎnǎtǎții și CNAS pentru implicare!

Dacă vrem să degrevăm spitalele și să tratăm mai devreme și mai eficient, ambulatoriul trebuie pus în centrul sistemului.

Asta facem. Cu argumente. Cu responsabilitate. Cu rezultate.

Încrederea ne face bine", a postat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe rețelele sociale.

