Zelenski, anunț după a doua rundă de discuții de la Abu Dhabi. Unde vor continua negocierile pentru pace

Volodimir Zelenski a declarat, joi seară, că a primit un raport de la echipa ucraineană de negocieri, în urma a două zile de întâlniri și discuții la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, cu părțile americană și rusă.

„Aștept ca echipa de la Kiev să primească un raport complet, față în față, deoarece multe aspecte nu pot fi discutate corespunzător la telefon”, a spus Zelenski.

Zelenski anunță noi întâlniri, „probabil”, în SUA

El a precizat că sunt deja planificate alte întâlniri în viitorul apropiat, „probabil în Statele Unite”.

„Suntem pregătiți pentru toate formatele fezabile care pot aduce cu adevărat pacea mai aproape și o pot face fiabilă, durabilă și de așa natură încât să priveze Rusia de orice dorință de a continua războiul”, a mai punctat liderul de la Kiev.

Today, I received a report from our negotiating team following two days of meetings and talks in the Emirates — with the American side and with the Russian side. I am expecting the team in Kyiv for a full in-person report, as many aspects cannot be properly discussed over the… pic.twitter.com/bKwzDOGJdd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026

El a ținut să facă o referire la pretențiile teritoriale ale Rusiei în conflict. Deși nu a cucerit întreaga regiune Donbas, Vladimir Putin nu renunță la ideea de a primi, într-un potențial acord de pace, întreaga regiune.

„Este crucial ca acest război să se încheie într-un mod care să lase Rusia fără recompensă pentru agresiunea sa. Acesta este unul dintre principiile cheie care restabilesc și garantează o securitate reală. Le mulțumesc tuturor partenerilor care ne susțin în acest sens”, a mai spus Zelenski.

Negocierile directe dintre Kiev, Moscova şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie la războiul din Ucraina au fost reluate miercuri, 4 februarie, la Abu Dhabi. Ele au fost continuate și astăzi, 5 februarie.

Primele negocieri trilaterale directe au avut loc pe 23 și 24 ianuarie, în urma cărora părțile au catalogat discuțiile drept „constructive”, dar fără realizarea unui acord concret.

