Povestea nespusă a lui Özge Özberk, celebra actriță din serialul „O nouă șansă”, de la Kanal D

Derya este o femeie matură, puternică, cu un trecut tumultos. Mamă devotată, cadru didactic responsabil și un sprijin real pentru tinerii aflați la limita dintre prăbușire și salvare, ea trăiește cu povara unor decizii care i-au schimbat destinul. Viața ei se complică în momentul în care îl reîntâlnește pe Sadi Payaslı (Ertan Saban), marea iubire din tinerețe, un bărbat cu un trecut dur, fost infractor devenit profesor, hotărât să ofere adolescenților, o șansă pe care el nu a avut-o.

Relația dintre Derya și Sadi este una tensionată. Cei doi ajung să se confrunte nu doar cu propriile alegeri, ci și cu un adevăr care le poate schimba definitiv viețile. În jurul lor gravitează tineri cu povești dramatice, adolescenți care devin oglinda trecutului și a greșelilor adulților.

Actrița Özge Özberk îşi interpretează rolul cu o sensibilitate aparte, poate şi pentru că ea însăsi are un fiu pe care îl iubeşte mai presus de orice. Actrita crescut într-o familie fericită, unită, în care dialogul era esențial, mesele se luau împreună, iar bunicii aveau un rol important. Copilăria a devenit pentru ea un reper emoțional pe care încearcă să-l ofere mai departe fiului său, Leo, în vârstă de 16 ani, cu care are o relație solidă, bazată pe comunicare și încredere. Petrec timp împreună la teatru și cinema, iar Leo este pasionat de muzică, studiază chitara electrică și joacă tenis.

Scriitoare de cărţi pentru copii şi pasionată de horticultură

Maternitatea a scos la suprafață o nouă latură creativă. Frumoasa actriță este autoarea mai multor cărți pentru copii - „Pasărea albastră”, „Pădurea fursecurilor” și „Poți să o faci, prietene!” - , povești născute în serile în care inventa lumi magice pentru fiul ei. Aceste cărți au fost începutul unui drum literar, iar în prezent lucrează la o carte fantastică dedicată adolescenților, un proiect care o reprezintă profund.

Surprinzător pentru mulți, actrița este din nou studentă. Studiază Plante Medicinale și Aromatice la Universitatea Üsküdar, fiind pasionată de flori, horticultură și natură. Pentru ea, această direcție este o formă de echilibru, de terapie și îi alimentează curiozitatea.

Cu o carieră de peste 30 de ani în teatru, film și televiziune, Özge Özberk este astăzi una dintre cele mai respectate actrițe din Turcia. A impresionat în producții de referință precum "Çemberimde Gül Oya", "Babam ve Oğlum", "GORA", "A.R.O.G" sau "Arif v 216". În palmaresul său se regăsesc premii importante, printre care Premiul Sadri Alışık, White Pearl TV Awards, dar și distincții prestigioase în teatru, care i-au confirmat versatilitatea și profunzimea artistică. Apreciată atât pentru dramă, cât și pentru comedie, Özge Özberk rămâne un nume care inspiră încredere și emoție, iar rolul Derya din „O nouă șansă” confirmă că se află într-un moment de maturitate artistică deplină.

