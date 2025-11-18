O parte din Internet efectiv s-a oprit: Cloudflare-ul a picat la nivel mondial, afectând și grupul DCNews

UPDATE: Speculațiile indică o problemă cu infrastructura globală a Cloudflare. Problema afectează utilizatori din America de Nord și Europa, conform unor informații publicate pe site-uri internaționale.

Situația este mult mai gravă decât pare. Amintim că-n urmă cu un an o problemă similară la Microsoft a paralizat zborurile din întreaga lume.

UPDATE: Eforturile Cloudflare de a atenua întreruperea funcționează, unele site-uri - inclusiv DCNews momentan - încep să funcționeze și să poată fi accesate.

Cloudflare-ul nu funcționează afectând inclusiv rețeaua X (ex Twitter), după ce Internetul efectiv s-a oprit efectiv în mai multe părți din lume. Afectat de situație este site-ul DCNews.ro, dar și site-urile DCMedia Group, precum și alte site-uri de știri din România.

”Momentan nu avem foarte multe informații, investigăm. Mai multe site-uri sunt indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor de Cloudflare” arată o primă declarație din Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - România. Urmează să fie transmisă o informare oficială despre situația în curs. Se pare că, până în aceste momente, nu sunt indicii cu privire la un atac, ci este o situație ce ține strict de funcționarea Cloudflare.

Revenim cu actualizări.

Amintim că, în urmă cu o zi, o situație aproape identică a fost raportată din Danemarca, dar la nivel ce nu acoperea și alte state și rețele diverse (sociale, de știri, etc.)

Cloudflare este o infrastructură de Internet care oferă multe dintre tehnologiile de bază care susțin experiențele online de astăzi. Aceasta include, de exemplu, instrumente care protejează site-urile web de atacurile cibernetice și asigură că acestea rămân online.

”Cloudflare este conștientă de o problemă care ar putea afecta mai mulți clienți și o investighează”, a declarat compania într-o nouă actualizare, adăugând: ”Mai multe detalii vor fi furnizate pe măsură ce devin disponibile mai multe informații”.