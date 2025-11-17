€ 5.0844
Atac cibernetic înainte de alegerile locale în Danemarca, revendicat de hackeri pro-ruși
Data publicării: 16:01 17 Noi 2025

Atac cibernetic înainte de alegerile locale în Danemarca, revendicat de hackeri pro-ruși
Autor: Roxana Neagu

hacker (2) Sursa foto: https://www.freepik.com/, @tonefotografia
 

Site-urile mai multor partide au fost atacate cibernetic înainte de alegerile locale.

Atacul cibernetic a fost revendicat de hackeri pro-ruși. Ei au vizat site-urile mai multor partide din Danemarca, înainte de alegerile municipale și regionale. Acestea au devenit inaccesibile în această dimineață, notează AFP. 

Este vorba despre site-urile Partidului Conservator şi al Listei Unităţii (stânga radicală. De asemenea, site-ul Copenhagen Post, un ziar online în limba engleză, a fost afectat de atac. 

Atac cibernetic de tip DDoS

”Dragi cititori, site-ul nostru este în prezent indisponibil şi afişează un mesaj de eroare +502 - Bad Gateway+”, a postat publicaţia pe Instagram.

"Serviciile de informaţii militare daneze ne-au informat că o cauză probabilă este un atac cibernetic DDoS (Distributed Denial of Service), deoarece relatarea noastră despre alegerile locale din 18 noiembrie ne-a transformat într-o ţintă", a scris publicaţia.

Pe reţelele sociale, grupul de hackeri pro-rus NoName057(16) a scris la scurt timp după ora 08:00 GMT că vizează site-urile mai multor partide politice daneze, precum şi pe cel al postului public de radio DR.

Săptămâna trecută, acelaşi grup a revendicat responsabilitatea pentru atacurile cibernetice împotriva site-urilor mai multor municipalităţi daneze, instituţii publice, precum şi pe cel al unei companii de apărare.

Într-o evaluare a riscurilor privind alegerile locale, serviciile de informaţii daneze au evaluat la începutul lunii noiembrie riscul de atacuri cibernetice ca fiind ridicat. 

"Este probabil ca grupuri de hackeri pro-ruşi să lanseze atacuri DDoS împotriva site-urilor având legătură cu alegerile", au estimat acestea. 

Serviciile de informaţii militare au afirmat că incidentul este monitorizat de Agenţia Daneză de Protecţie Civilă.

