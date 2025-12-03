€ 5.0910
Bruxelles: Utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturile UE pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei
Data publicării: 16:06 03 Dec 2025

Bruxelles: Utilizarea activelor rusești înghețate și împrumuturile UE pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei
Autor: Crişan Andreescu

ursula_64670900 Foto: Agerpres
 

Comisia Europeană a propus miercuri două soluții pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027: împrumuturile UE și un împrumut pentru reparații, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Împrumuturile UE s-ar baza pe bugetul UE ('marja de manevră') în timp ce împrumutul pentru reparații ar împuternici Comisia să împrumute solduri de numerar de la instituțiile financiare din UE care dețin active imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei.

Aceste două soluții sunt susținute de un set cuprinzător de cinci propuneri legislative, inclusiv o interdicție referitoare la transferul activelor rusești deținute în mare parte în Belgia înapoi în Rusia. De asemenea, propunerile includ garanții pentru împrumutul pentru reparații, menite să protejeze membrii UE și instituțiile financiare de posibile măsuri de represalii, precum și o propunere de modificare care să permită utilizarea bugetului UE pentru a susține un împrumut acordat Ucrainei.

'Propunem crearea unui împrumut pentru reparații, utilizând soldurile de numerar din activele rusești blocate în UE, cu garanții solide pentru statele noastre membre. Creștem costul războiului de agresiune al Rusiei. Iar acest lucru ar trebui să reprezinte un stimulent suplimentar pentru ca Rusia să se implice la masa negocierilor', a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

'Propunerile noastre respectă dreptul internațional, maximizează presiunea asupra Rusiei și transmit un mesaj clar că agresiunea sa nu va prevala', a declarat la rândul său comisarul pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis.

Pachetul este conceput pentru a răspunde nevoilor de finanțare în continuă evoluție ale Ucrainei într-un mod flexibil și eficace, indiferent de situația de pe teren, indiferent dacă țara se află în război sau în pace. Aceasta survine pe măsură ce atacurile Rusiei împotriva Ucrainei și a infrastructurii sale cresc intens, alături de intensificarea atacurilor de război hibrid în statele membre ale UE și de incursiunile în spațiul aerian al UE și al NATO.

Comisia este pregătită să sprijine Parlamentul European și Consiliul în realizarea de progrese rapide. Următorul Consiliu European din 18-19 decembrie ar trebui să urmărească obținerea unui angajament clar cu privire la calea de urmat.

