Zelenski publică planul de pace în 20 de puncte, susținut de Ucraina și SUA

Planul inițial în 28 de puncte, care practic împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit în 20 de puncte, pe care președintele Volodymyr Zelenski l-a prezentat jurnaliștilor pentru prima dată pe 23 decembrie.

În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA. Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”.

Zelesnki: „Am făcut progrese semnificative în finalizarea documentelor”

Se așteaptă ca SUA să transmită proiectul de 20 de puncte Moscovei mai târziu, pe 24 decembrie. Dacă va fi aprobat, documentul final trebuie semnat de liderii Ucrainei, SUA, Europei și Rusiei. Cei care vor semna un eventual acord din partea europeană nu au fost încă desemnați.

Se preconizează că încetarea focului va începe imediat după semnarea acordului. Pentru ca acordul să intre în vigoare, acesta trebuie ratificat de parlamentul ucrainean și/sau susținut de poporul ucrainean într-un referendum care ar putea avea loc în termen de 60 de zile.

Până în prezent, Ucraina și SUA nu au ajuns la un acord cu privire la două aspecte majore din planul revizuit, punctele 12 și 14, controlul asupra centralei nucleare din Zaporizhzhia, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii Donbas, devastată de război din 2014. Acordul nu menționează nici aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO.

Planul în 20 de puncte

The Kyiv Independent publică proiectul potențialului plan de pace în 20 de puncte, elaborat de Ucraina și SUA și prezentat și parafrazat de președintele Ucrainei.

1. Semnatarii afirmă că Ucraina este un stat suveran.

2. Documentul constituie un acord de neagresiune complet și incontestabil între Rusia și Ucraina. Va fi instituit un mecanism de monitorizare pentru a supraveghea linia de conflict folosind supravegherea fără pilot prin satelit, asigurând detectarea timpurie a încălcărilor.

3. Ucraina va primi garanții de securitate.

4. Efectivul forțelor armate ale Ucrainei va rămâne la 800.000 de persoane în timp de pace.

5. Statele Unite, NATO și statele europene semnatare vor oferi Ucrainei garanții „similare articolului 5”. Se aplică următoarele puncte:

A) Dacă Rusia invadează Ucraina, se va lansa o reacție militară coordonată și se vor reinstaura toate sancțiunile globale împotriva Rusiei.

B) Dacă Ucraina invadează Rusia sau deschide focul asupra teritoriului rus fără provocare, garanțiile de securitate vor fi considerate nule. Dacă Rusia deschide focul asupra Ucrainei, garanțiile de securitate vor intra în vigoare.

C) SUA vor primi compensații pentru furnizarea garanțiilor de securitate. (Această prevedere a fost eliminată.)

D) Acordurile bilaterale de securitate semnate anterior între Ucraina și aproximativ 30 de țări vor rămâne în vigoare.

6. Rusia va oficializa poziția sa de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile și documentele necesare, ratificându-le prin Duma de Stat a Rusiei.

7. Ucraina va deveni membru al UE la o dată clar stabilită și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană.

„În prezent, momentul aderării Ucrainei este o discuție bilaterală între Statele Unite și Ucraina, fără confirmarea europeană pentru moment”, a spus Zelenski.

„Aderarea la Uniunea Europeană este, de asemenea, garanția noastră de securitate și, prin urmare, vrem să stabilim o dată — când se va întâmpla acest lucru. De exemplu, 2027 sau 2028.”

8. Ucraina va primi un pachet de dezvoltare globală, detaliat într-un acord separat, care acoperă diverse domenii economice:

A) Va fi creat un fond de dezvoltare pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

B) Statele Unite și companiile americane vor colabora cu Ucraina pentru a investi în comun în restaurarea, modernizarea și exploatarea infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și instalații de stocare.

C) Se vor depune eforturi comune pentru reconstrucția zonelor devastate de război, cu accent pe restaurarea și modernizarea orașelor și cartierelor rezidențiale.

D) Dezvoltarea infrastructurii va fi o prioritate.

E) Extracția mineralelor și a resurselor naturale va fi extinsă.

F) Banca Mondială va furniza un pachet special de finanțare pentru a sprijini accelerarea acestor eforturi.

G) Va fi înființat un grup de lucru la nivel înalt, care va include numirea unui expert financiar de renume mondial în calitate de administrator al prosperității, care să supravegheze punerea în aplicare a planului strategic de redresare și prosperitatea viitoare.

9. Se vor crea mai multe fonduri pentru a aborda refacerea economiei ucrainene, reconstrucția zonelor și regiunilor afectate și problemele umanitare. Scopul este de a mobiliza 800 de miliarde de dolari, costul estimat al pagubelor cauzate de războiul rus.

10. Ucraina va accelera procesul de negociere a unui acord de liber schimb cu SUA.

11. Ucraina își reafirmă angajamentul de a rămâne un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

12. Controlul asupra centralei nucleare de la Zaporizhzhia și restaurarea centralei hidroelectrice de la Kakhovka.

Washingtonul propune ca centrala nucleară de la Zaporizhzhia să fie exploatată în comun de Ucraina, Rusia și SUA, fiecare țară controlând 33%, iar SUA să fie principalul supraveghetor al centralei.

Ucraina se opune controlului rus asupra centralei. Kievul propune ca centrala să fie gestionată de o întreprindere comună formată din SUA și Ucraina, în care 50% din energia electrică generată va fi destinată teritoriilor controlate de Ucraina, iar SUA va determina distribuția celorlalte 50%.

„Considerăm că, pentru ca toate acestea să se realizeze și să funcționeze în condiții de siguranță, centrala nucleară de la Zaporizhzhia, orașul Enerhodar și centrala hidroelectrică de la Kakhovka trebuie să fie demilitarizate, deoarece în prezent acolo se află trupe ruse și se desfășoară război, iar nivelul de securitate necesar nu este asigurat”, a declarat Zelenski.

13. Ucraina și Rusia vor introduce cursuri școlare care promovează înțelegerea și toleranța față de culturi diferite, combat rasismul și prejudecățile. Ucraina va aproba normele UE privind toleranța religioasă și protecția limbilor minoritare.

14. În regiunile Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia și Kherson, linia pozițiilor militare la data semnării va fi recunoscută ca linie de front de facto.

A) Pentru a determina mișcările de trupe necesare pentru a pune capăt războiului și a înființa potențiale „zone economice libere”, Rusia își va retrage trupele din aceste zone.

B) Rusia trebuie să-și retragă trupele din părțile ocupate ale regiunilor Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy și Harkiv pentru ca acordul să intre în vigoare.

C) Forțele internaționale vor fi amplasate de-a lungul liniei frontului pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului.

D) Părțile sunt de acord să respecte regulile și obligațiile impuse de Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale ale acestora, inclusiv drepturile universale ale omului.

„Așadar, ne aflăm într-o situație în care rușii vor ca noi să ne retragem din regiunea Donețk, în timp ce americanii încearcă să găsească o soluție pentru ca noi să nu ne retragem, deoarece suntem împotriva retragerii”, a declarat Zelenski.

„Ei caută o zonă demilitarizată sau o zonă economică liberă, adică un format care ar putea satisface ambele părți. Considerăm că o zonă economică liberă este o opțiune potențială pentru un stat suveran care alege o astfel de cale. Am luptat pentru un singur cuvânt – „potențial”. Credem că astfel de zone economice potențiale pot exista”, a adăugat el.

„Spunem: dacă toate regiunile sunt incluse și dacă rămânem unde suntem, atunci vom ajunge la un acord. De aceea se spune aici „zone potențiale”. Dar dacă nu suntem de acord să „rămânem unde suntem”, există două opțiuni: fie războiul continuă, fie va trebui să se decidă ceva în privința tuturor zonelor economice potențiale.”

15. Rusia și Ucraina se angajează să se abțină de la utilizarea forței pentru a modifica aranjamentele teritoriale și vor rezolva orice dispute prin mijloace diplomatice.

16. Rusia nu va împiedica utilizarea de către Ucraina a râului Dnipro și a Mării Negre în scopuri comerciale. Un acord maritim separat va asigura libertatea de navigație și transport, cu demilitarizarea Kinburn Spit ocupată de Rusia.

17. Înființarea unui comitet umanitar care va asigura următoarele:

A) Schimbul de prizonieri „toți pentru toți”.

B) Toți civilii reținuți, inclusiv copiii și prizonierii politici, vor fi eliberați.

C) Se vor lua măsuri pentru a rezolva problemele și a atenua suferința victimelor conflictului.

18. Ucraina trebuie să organizeze alegeri prezidențiale cât mai curând posibil după semnarea acordului.

19. Acordul va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată de Consiliul pentru Pace, prezidat de Trump. Ucraina, Europa, NATO, Rusia și SUA vor face parte din acest proces. Încălcările vor duce la sancțiuni.

20. Încetarea focului va intra în vigoare imediat ce toate părțile vor fi de acord cu acordul.