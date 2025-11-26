Planul de pace pentru Ucraina, inspirat dintr-un document rusesc: E lista de dorinţe a Moscovei

Planul de pace în 28 de puncte susţinut de SUA pentru a pune capăt războiului în Ucraina, făcut public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document redactat de autori ruşi, fiindu-i prezentat administraţiei preşedintelui Donald Trump în octombrie, relatează miercuri Reuters, citând trei surse familiarizate cu acest dosar, potrivit Agerpres.

Ruşii au împărtăşit documentul - care expunea condiţiile Moscovei pentru încheierea războiului - cu înalţi responsabili americani la mijlocul lunii octombrie, în contextul întâlnirii dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, au declarat sursele respective.

Documentul, denumit în limbajul neoficial diplomatic drept "non-paper", conţinea formulări pe care guvernul rus le propusese anterior la masa negocierilor, inclusiv concesii pe care Ucraina le respinsese, cum ar fi cedarea unei părţi semnificative din teritoriul său din Est (Donbasul integral/ regiunile Lugansk şi Doneţk).

Este prima confirmare că acest document - a cărui existenţă fusese iniţial dezvăluită de Reuters în octombrie - a constituit baza esenţială pentru elaborarea planului de pace în 28 de puncte.

Atât Departamentul de Stat, cât şi ambasadele Rusiei şi Ucrainei din Washington nu au răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Casa Albă nu a comentat direct documentul neoficial, dar a citat comentariile lui Donald Trump, care s-a arătat optimist cu privire la şansele de reuşită a planului în 28 de puncte.

"În speranţa finalizării acestui plan de pace, i-am ordonat trimisului meu special Steve Witkoff să se întâlnească cu preşedintele Putin la Moscova, în timp ce secretarul armatei Dan Driscoll se va întâlni cu ucrainenii", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare.

Confuzie la Washington

Nu este clar de ce şi cum administraţia Trump a ajuns să se bazeze pe documentul rusesc în elaborarea propriului plan de pace. Unii înalţi oficiali americani care l-au analizat, printre care secretarul de stat Marco Rubio, considerau că cererile Moscovei vor fi probabil respinse categoric de ucraineni, au afirmat sursele.

După prezentarea documentului, Rubio a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în cadrul căreia a fost evocat documentul respectiv, au afirmat acestea.

Vorbind în faţa presei la Geneva în weekend, Rubio a recunoscut că a primit "numeroase documente neoficiale şi alte materiale de acest gen", fără a da mai multe detalii.

De când acest plan de pace a fost făcut public de Axios săptămâna trecută, scepticismul a crescut în rândul responsabililor şi congresmanilor americani, mulţi dintre ei calificând mai degrabă planul drept o listă de poziţii ruseşti decât o iniţiativă serioasă.

Cu toate acestea, SUA au exercitat presiuni asupra Ucrainei, avertizând-o că i-ar putea reduse asistenţa militară dacă nu-l semnează.

Acest plan a fost redactat, cel puţin parţial, în timpul unei întâlniri la Miami, luna trecută, între ginerele lui Trump, Jared Kushner, trimisul special american Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, şeful fondului suveran de investiţii al Rusiei. Puţini oficiali ai Departamentului sau de la Casa Albă au fost informaţi cu privire la această întâlnire, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu acest subiect.

Bloomberg a relatat marţi că Witkoff i-a oferit sfaturi consilierului de rang înalt al Kremlinului, Iuri Uşakov, cu privire la modul în care Putin ar trebui să vorbească cu Trump. Potrivit transcrierilor convorbirilor telefonice obţinute de agenţia de presă, Uşakov şi Witkoff au făcut aluzie la un posibil "plan în 20 de puncte" încă din 14 octombrie. Se pare că dimensiunea acestui plan s-a extins în timpul conversaţiilor ulterioare cu Dmitriev, a adăugat agenţia.

Planul de pace a declanşat o intensă activitate diplomatică pe trei continente

Propunerea SUA, care a luat prin surprindere oficiali de la Washington şi din Europa, a declanşat o intensă activitate diplomatică pe trei continente. Planul iniţial s-a schimbat radical de atunci: nouă dintre cele 28 de puncte iniţiale au fost eliminate în urma discuţiilor între înalţi oficiali americani şi ucraineni, potrivit ABC News.

Un grup bipartit de senatori americani au declarat sâmbătă că Rubio le-a spus că planul în 28 de puncte nu era un plan al SUA, ci o listă de dorinţe a Rusiei, deşi Casa Albă şi Departamentul de Stat au negat ulterior energic că Rubio l-ar fi caracterizat astfel.

În discuţiile care au urmat, o delegaţie americană de rang înalt, din care a făcut parte şi Rubio, a acceptat să retragă sau să modifice unele dintre prevederile cele mai favorabile Rusiei în cadrul întâlnirilor de la Geneva cu oficialii europeni şi ucraineni.

Driscoll se întâlneşte în prezent cu o delegaţie rusă în Abu Dhabi. O delegaţie ucraineană se află, de asemenea, în Emiratele Arabe Unite pentru discuţii cu o echipă a SUA, potrivit unui oficial american.

Responsabili ucraineni au declarat marţi că susţin cadrul modificat al acordului de pace rezultat în urma ultimelor discuţii, subliniind totodată că cele mai sensibile probleme - în special concesiile teritoriale extrem de controversate - ar urma să fie tranşate în cadrul unei posibile întâlniri între Zelenski şi Trump.