Lavrov încearcă să zădărnicească negocierile dintre Trump și Zelenski. Avertisment pentru SUA

Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe din Federația Rusă, a precizat că dacă planul de pace al Statelor Unite „șterge... înțelegerile cheie” pe care Vladimir Putin a crezut că le-a stabilit cu Donald Trump la summit-ul din Alaska, „situația va fi fundamental diferită”, potrivit FT.

Planul de pace american de 28 de puncte a rămas în prezent la doar 19 puncte, conform rapoartelor, notează Sky News.

Propunerea a fost modificată semnificativ după negocierile de la Geneva cu Ucraina și aliații europeni, au declarat doi oficiali pentru The Washington Post.

Prima schiță, creată după o întâlnire între un oficial rus și un trimis american, a aprobat multe dintre cerințele cheie ale Moscovei, dar noua versiune este aparent mai aliniată cu obiectivele Ucrainei. Problemele teritoriale dintre Rusia și Ucraina vor fi discutate doar de Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Reacția lui Serghei Lavrov. Ce spune oficialul rus despre modificarea planului american pentru pacea în Ucraina

Ministrul Afacerilor Externe de la Moscova a precizat că Rusia a „salutat” prima versiune a planului de pace, care prevedea ca Ucraina să renunțe inclusiv la niște teritorii pe care nu le-a pierdut în luptă.

„După Anchorage, când am crezut că aceste înțelegeri fuseseră deja oficializate, a existat o lungă pauză. Și acum pauza a fost întreruptă de introducerea acestui document. O întreagă serie de probleme de acolo, desigur, necesită clarificări”, a spus Serghei Lavrov.

„Dacă spiritul și litera înțelegerii de la Anchorage sunt șterse, atunci, desigur, situația va fi fundamental diferită”, a spus Lavrov, adăugând: „Dar, până acum... nimeni nu ne-a transmis oficial nimic.”