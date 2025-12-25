Cel mai cunoscut cântec de Crăciun într-o "variantă mongolă" a cucerit internetul la final de an (VIDEO)

Cel mai cunoscut cântec de Crăciun, într-o variantă mongolă, probabil ultimul loc de pe Pământ pe care l-ai asocia cu această sărbătoare, a ajuns una dintre cele mai comentate surprize online de la finalul acestui an. O reinterpretare neașteptată a piesei „Jingle Bells” a devenit rapid virală, tocmai pentru că rupe complet tiparele clasice asociate sărbătorilor de iarnă.

Un cântec de Crăciun scos din tipare, care a prins la public

De regulă, colindele și piesele de sezon sunt aceleași, reluate an de an, până la saturație. Tocmai de aceea, apariția unei versiuni complet diferite a unui cântec de Crăciun atât de cunoscut a atras imediat atenția. Internetul a reacționat rapid la reinterpretarea semnată de DJ-ul Ummet Ozcan, care a ales să ducă „Jingle Bells” într-o direcție la care puțini s-ar fi gândit.

Mongolia nu este, în mod obișnuit, asociată cu atmosfera Crăciunului. Totuși, tocmai această combinație aparent improbabilă pare să fi fost cheia succesului. Varianta mongolă a piesei a strâns milioane de vizualizări și mii de reacții entuziaste, mulți spunând că este una dintre cele mai interesante și ciudate reinterpretări apărute în ultimii ani.

„Jingle Bells”, techno și cântat gutural

Noua versiune este, probabil, prima piesă festivă care îmbină cântatul mongol gutural cu influențe techno și un cântec de Crăciun vechi de peste 150 de ani. Rezultatul i-a surprins chiar și pe cei mai sceptici. Reacțiile online au mers de la uimire la entuziasm pur, unii comentatori spunând că este „cea mai bună versiune de până acum”, iar alții glumind că „ar fi mult mai distractiv să faci cumpărături dacă asta ar rula în magazine”, potrivit Metro.

Adaptarea renunță la cea mai mare parte a versurilor originale din 1857 și mizează pe un refren simplificat. Sunt repetate doar fragmentele cunoscute din „Jingle Bells”, reinterpretate în stil mongol, inclusiv versul „Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a Mongolian open sleigh”.

De la un experiment online la un fenomen viral

Ummet Ozcan, DJ olandez de origine turcă, a pornit inițial de la un scurt fragment cântat din gât, postat online. Clipul a explodat în câteva ore, iar reacțiile l-au convins să transforme ideea într-o piesă completă. A urmat și un videoclip muzical elaborat, cu personaje îmbrăcate în costume tradiționale mongole, care dansează pe ritmul acestei reinterpretări.

Succesul a fost aproape instant. La doar câteva zile de la lansare, varianta mongolă a „Jingle Bells” aduna deja milioane de ascultări. Ozcan a decis să publice piesa și pe Spotify, pentru a putea fi inclusă în playlisturile de Crăciun din întreaga lume.

Tradiție veche, reinterpretată modern

Unul dintre elementele care au contribuit decisiv la succes este folosirea cântatului gutural, o tehnică vocală tradițională în Mongolia. Practicată de secole pe stepele țării, această formă de interpretare permite unui cântăreț să emită simultan două sunete distincte, prin controlul corzilor vocale. Alăturată unui beat modern, tehnica a oferit piesei o identitate sonoră complet nouă.

Chiar și Moș Crăciun pare să fi fost cucerit. Contul oficial de Instagram al acestuia a distribuit melodia, cu mesajul: „Elfii dansează pe asta chiar acum în atelier. Trebuie să le tot amintesc să se oprească din dans și să termine ultimele cereri de cadouri!”

"A început ca o idee distractivă, iar datorită cererilor voastre nebunești, s-a transformat într-un cântec complet"

Vorbind despre succesul neașteptat al piesei, Ozcan a explicat că totul a pornit din joacă. „A început ca o idee distractivă...iar datorită cererilor voastre nebunești, s-a transformat într-un cântec complet și un videoclip. Sper să aducă puțină căldură și bucurie în zilele care duc spre Crăciun”.

La final de an, când publicul pare să fi auzit deja toate variantele posibile ale pieselor festive, această variantă mongolă a demonstrat că și cel mai cunoscut cântec de Crăciun poate deveni din nou proaspăt. Faptul că „Jingle Bells” a ajuns din nou viral, într-o formă atât de neobișnuită, spune multe despre saturația conținutului de pe internet și despre apetitul publicului pentru surprize autentice, potrivit Metro.

