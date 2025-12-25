Ambasadorul britanic, Giles Portman, a colindat românește / video

Ambasadprul britanic a oferit românilor de Crăciun un moment muzical emoționant. A interpretat la pian a cunoscutul colind „Am plecat să colindăm”, o melodie tradițională extrem de cunoscută și îndrăgită de români. Gestul a fost apreciat ca un semn de respect față de cultura locală și de apropiere față de publicul din România.

Mesaj de Crăciun în limba română

Însă, Giles Portman, nu s-a oprit aici. Acesta a transmis și o urare frumoasă chiar în limba română într-un videoclip postat pe Facebook.

„Dragi prieteni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă doresc să vă transmit cele mai sincere urări din partea mea și a întregii echipe a Ambasadei britanice la București. Vă urăm un Crăciun fericit, sărbători liniștite alături de cei dragi și un an nou plin de sănătate, bucurii și împliniri. Vă mulțumim pentru prietenia și colaborarea din acest an și credem cu încredere spre ceea ce vom construi împreună în 2026. La mulți ani și sărbători fericite!”, a transmis acesta.

Mesajul Ambasadei Regatului Unit

Videoclipul cu urarea ambasadorului a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Ambasada Regatului Unit la București, însoțit de un mesaj adresat comunității:

„Un gând de sărbători din partea Ambasadorului nostru, Giles Portman, și a echipei Ambasadei Britanice la București. Noi toți, cei de la Ambasada Britanică din București, vă dorim un Crăciun fericit, sărbători liniștite alături de cei dragi și un An Nou plin de sănătate și bucurii!”, a scris Ambasada Regatului Unit la București pe Facebook.

În mesajul său, ambasadorul și-a exprimat încrederea în continuarea colaborării bilaterale și în proiectele comune ce vor fi dezvoltate în anul 2026, încheind cu urarea: „La mulți ani și sărbători fericite!”.