Ambasadorul britanic, Giles Portman, a colindat românește / video
Data actualizării: 09:27 25 Dec 2025 | Data publicării: 09:09 25 Dec 2025

Ambasadorul britanic, Giles Portman, a colindat românește / video
Autor: Alexandra Curtache

Giles Portman Foto: Captură video Facebook
 

Ambasadorul Regatului Unit la București, Giles Portman, a transmis un mesaj special de sărbători românilor.

Ambasadprul britanic a oferit românilor de Crăciun un moment muzical emoționant. A interpretat la pian a cunoscutul colind „Am plecat să colindăm”, o melodie tradițională extrem de cunoscută și îndrăgită de români. Gestul a fost apreciat ca un semn de respect față de cultura locală și de apropiere față de publicul din România.

Mesaj de Crăciun în limba română

Însă, Giles Portman, nu s-a oprit aici. Acesta a transmis și o urare frumoasă chiar în limba română într-un videoclip postat pe Facebook.

„Dragi prieteni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă doresc să vă transmit cele mai sincere urări din partea mea și a întregii echipe a Ambasadei britanice la București. Vă urăm un Crăciun fericit, sărbători liniștite alături de cei dragi și un an nou plin de sănătate, bucurii și împliniri. Vă mulțumim pentru prietenia și colaborarea din acest an și credem cu încredere spre ceea ce vom construi împreună în 2026. La mulți ani și sărbători fericite!”, a transmis acesta.

Mesajul Ambasadei Regatului Unit

Videoclipul cu urarea ambasadorului a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Ambasada Regatului Unit la București, însoțit de un mesaj adresat comunității:

„Un gând de sărbători din partea Ambasadorului nostru, Giles Portman, și a echipei Ambasadei Britanice la București. Noi toți, cei de la Ambasada Britanică din București, vă dorim un Crăciun fericit, sărbători liniștite alături de cei dragi și un An Nou plin de sănătate și bucurii!”, a scris Ambasada Regatului Unit la București pe Facebook.

În mesajul său, ambasadorul și-a exprimat încrederea în continuarea colaborării bilaterale și în proiectele comune ce vor fi dezvoltate în anul 2026, încheind cu urarea: „La mulți ani și sărbători fericite!”. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

giles portman
colind
ambasada marii britanii
ambasador britanic
