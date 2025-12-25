Moș Crăciun a dat sania la schimb pentru o... placă de surf

Moș Crăciun a renunțat la sania și renii săi în favoarea unei plăci de surf, dar nu pentru că a plecat într-o vacanță în LA după ce a lăsat cadourile azi noapte, ci pentru a strânge fonduri pentru caritate. Și spre bucuria tuturor nu a fost singurul curajos.

Sute de oameni au făcut o baie rece în ajunul Crăciunului

La baia anuală de la Helen's Bay, în Co Down, înotătorii au alergat și au dansat în ocean.

Festivitățile Santa Splash au început la ora 11:00 cu colinde și clopote, înainte de o sesiune de încălzire condusă de antrenorii locali de fitness Eamon Swail și Calvin Brennan.

Mulțimea era îmbrăcată în pălării de Moș Crăciun, beteală și urechi de elf.

Printre ei se afla ministrul agriculturii, deputatul local și primarul Ards și North Down, consilierul Gillian McCollum.

Evenimentul din acest an este în sprijinul a două organizații caritabile, Dementia NI și Air Ambulance Northern Ireland.

Condițiile meteorologice în zona Helen's Bay au fost parțial însorite astăzi, cu o temperatură maximă de 8 °C și una minimă de 5 °C.

Între timp, instructorul și salvamarul Finn Clark din Gorebridge a fost văzut îmbrăcat în Moș Crăciun în timpul unei sesiuni de surfing la Lost Shores Surf Resort din Newbridge, lângă Edinburgh.

Newbridge a fost parțial înnorat astăzi, cu o temperatură maximă de 7 °C și una minimă de 3 °C.