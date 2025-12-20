Un grup de "Moși Crăciun și elfi" a jefuit un supermarket din Montreal pentru a ajuta persoanele nevoiașe

Un grup de aproximativ 40 de persoane, costumat în Moși Crăciun și elfi, a intrat luni seara într-un supermarket din Montreal, și-a umplut pungile cu alimente în valoare de mii de dolari și a dispărut fără urmă. Acțiunea a fost motivată de dorința de a sprijini persoanele nevoiașe, o acțiunde "de tip Robin Hood", dar și de a atrage atenția asupra crizei costului vieții, care face ca produsele de bază să devină greu accesibile pentru canadienii obișnuiți.

Un jaf cu scop social

Grupul, care se autointitulează Robins des Ruelles (nr. „Robinii Aleilor”), a explicat mai târziu într-un comunicat că alimentele furate vor fi distribuite comunităților defavorizate. În declarația intitulată „Când foamea justifică mijloacele”, membrii grupului au spus: „Muncim din ce în ce mai mult doar ca să putem cumpăra mâncare din lanțurile de supermarket care profită de inflație ca pretext pentru a obține câștiguri record. Nu există altă cale de a o spune: câteva companii țin nevoile noastre de bază ostatici.”

Ei au acuzat companiile că „vor să sufoce populația pentru a sifona cât mai mulți bani posibil”, semnalând un dezechilibru între puterea marilor retaileri și accesul oamenilor la hrană.

Reacția supermarketului și contextul economic

Magazinul de retail, care deține alte opt branduri mari de magazine în Ontario și Quebec, a condamnat furtul, numindu-l un act criminal inacceptabil. Purtătoarea de cuvânt Geneviève Grégoir a explicat că prețurile cresc din cauza mai multor factori, precum perturbările lanțului global de aprovizionare, volatilitatea materiilor prime și schimbările în comerțul internațional, dar și din cauza criminalității în retail.

Conform Retail Council of Canada, pierderile cauzate de furturile din magazine au depășit 9 miliarde de dolari în 2024. „Trebuie menționat că, noi magazinul de retail, suntem ultima verigă din lanțul de aprovizionare,” a spus Grégoir. „Prețurile de pe raft reflectă direct costurile lanțului de aprovizionare.” În plus, magazinul a donat în 2025 peste 1,15 milioane de dolari și a furnizat produse alimentare în valoare de peste 81 milioane de dolari băncilor de alimente.

Trei companii controlează majoritatea supermarketurilor din Canada și au înregistrat câștiguri record în ultimii ani. În ciuda preocupărilor guvernamentale privind profitul excesiv, deși câștigurile sunt aproape la nivel record, companiile susțin că marjele lor de profit scad.

Distribuirea alimentelor către cei nevoiași

Marți seara, „Robinii Aleilor” au lăsat o parte din alimente într-o piață publică, la baza unui brad de Crăciun, iar restul va fi distribuit prin rețeaua băncilor comunitare de alimente. „Nu uitați că foamea justifică mijloacele,” a transmis grupul într-un mesaj public. „Crăciun fericit!”

Incidentul readuce în prim-plan tensiunile legate de accesul la alimente și criza costului vieții în Canada, ilustrând cum un gest neobișnuit poate atrage atenția asupra problemelor sociale, conform The Guardian.

