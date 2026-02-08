€ 5.0923
Stiri

DCNews Stiri Cod galben de ceaţă şi polei în localităţi din nouă judeţe, până la ora 13:00
Data publicării: 11:05 08 Feb 2026

Cod galben de ceaţă şi polei în localităţi din nouă judeţe, până la ora 13:00
Autor: Dana Mihai

cod galben de ceata Ceață densă. Foto cu caracter ilustrativ: Freepik @crsp-media

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în zone din nouă judeţe.

Astfel, până la ora 13:00, în judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi şi Vaslui, precum şi în zona joasă a judeţelor Suceava şi Vrancea, se va semnala local ceaţă ce determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, asociată cu burniţă sau ploaie slabă, care, în funcţie de condiţiile locale, pot favoriza formarea gheţuşului sau poleiului.

Citește și: Cod galben de ger în 24 de județe și București. Când se încălzește

Totodată, până la ora 12:00, în judeţele Caraş-Severin, Arad şi Timiş vor fi condiţii de ceaţă, cu vizibilitate redusă local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum şase ore.

