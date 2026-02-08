Cod galben de ceaţă şi polei în localităţi din nouă judeţe, până la ora 13:00

Astfel, până la ora 13:00, în judeţele Botoşani, Galaţi, Iaşi şi Vaslui, precum şi în zona joasă a judeţelor Suceava şi Vrancea, se va semnala local ceaţă ce determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, asociată cu burniţă sau ploaie slabă, care, în funcţie de condiţiile locale, pot favoriza formarea gheţuşului sau poleiului.

Totodată, până la ora 12:00, în judeţele Caraş-Severin, Arad şi Timiş vor fi condiţii de ceaţă, cu vizibilitate redusă local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum şase ore.