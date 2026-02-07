Cutremur în Ungaria: Victor Orban a declarat Ucraina, „dușmanul Ungariei”. Orban uită însă de cererea lui Trump

Orban, considerat de întreaga lume ca fiind cel mai apropiat aliat al Rusiei din interiorul Uniunii Europene, a atacat în mod repetat Kievul și Bruxellesul pe parcursul celor deja aproape 4 ani ai războiului de amploare declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Adresându-se la un miting în orașul Szombathely, Viktor Orban a criticat Ucraina pentru că a cerut Uniunii Europene să oprească importurile de energie rusească ieftină. Declarația sa e citată de publicația maghiară Index și preluată de Kyiv Independent.

„Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, așadar, da, Ucraina este dușmanul nostru” - Viktor Orban

Ce pare să uite Viktor Orban să spună e că același lucru l-au cerut și SUA prin vocea președintelui Donald Trump, de care în prezent actualul premier al Ungariei se agață pentru a recâștiga un mandat în alegerile din aprilie, unde Orban se confruntă cu o opoziție acerbă și în creștere masivă în sondaje, condusă de Peter Magyar, tânărul și carismaticul lider al partidului Tisza, Magyar fiind chiar fost membru Fidesz.

Donald Trump i-a oferit lui Viktor Orban un colac de salvare în momentul în care Ungaria a primit derogări de la sancțiunile împotriva industriei petroliere ruse, ceea ce ar fi generat o și mai mare criză economică în Ungaria

Orban „jură” că Ungaria va bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană

Declarația lui Orban vine la scurt timp după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat planuri pentru interzicerea achizițiilor de gaz rusesc până în 2027. Ungaria și Slovacia, ambele state apropiate Moscovei și încă puternic dependente de gazul rusesc, au contestat decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Viktor Orban a atacat procedura Ucrainei de a adera la UE, insistând din nou că, deși Ungaria ar trebui să coopereze cu Ucraina ca stat vecin, Kievului nu ar trebui să i se acorde niciodată statutul de membru al Uniunii Europene.

Orban a mai afirmat că Ungaria nu va fi de acord niciodată cu aderarea Ucrainei la UE și va bloca aces proces.

Săptămâna viitoare premeriul Ungariei e așteptat în SUA unde are loc prima reuniune a noului Consiliu pentru Pace condus de președintele Donald Trump și la care Ungaria a aderat.