Ucraina a reușit să lovească renumitul poligon militar Kapustin Iar din Rusia. De ce este important atacul

Armata ucraineană a anunţat joi că a efectuat o serie de atacuri "reuşite" în ianuarie asupra unui poligon utilizat de Rusia pentru lansarea rachetelor sale balistice cu rază medie de acţiune, relatează Reuters și Agerpres.

Statul Major General al Ucrainei a precizat într-un comunicat că au fost avariate mai multe clădiri în grade diferite, un hangar, care a suferit pagube "semnificative", în timp ce mai mulţi membri ai personalului au fost evacuaţi de pe poligonul de testare rusesc Kapustin Iar, de lângă Marea Caspică, fără să precizeze totuşi când au avut loc aceste atacuri.

Mai exact, atacurile au vizat un complex de clădiri de tip hangar utilizate pentru pregătirile dinaintea lansării rachetelor balistice cu rază medie şi intercontinentală, a specificat Statul Major ucrainean pe Telegram.

CITEȘTE ȘI - Moment grav în asigurarea păcii mondiale: A expirat tratatul dintre Rusia și SUA privind dezarmarea nucleară

Forţele aeriene ucrainene au declarat în ianuarie că Rusia a lansat o rachetă hipersonică Oreşnik de la baza Kapustin Iar. În comunicatul său de joi, Statul Major General ucrainean nu menţionează această rachetă.

Rusia a lansat o rachetă Oreşnik, capabilă să transporte focoase nucleare, dar care avea încărcătură convenţională asupra unei ţinte din vestul Ucrainei în ianuarie, sub pretextul că ucrainenii ar fi încercat să atace cu drone înainte una dintre reşedinţele preşedintelui Vladimir Putin.

Ucraina şi ţările occidentale au respins versiunea Rusiei despre presupusa tentativă de atac asupra reşedinţei lui Putin.

Forţele armate ucrainene au mai semnalat că în cadrul acestui atac au utilizat capacităţi autohtone cu rază lungă de acţiune, între care racheta Flamingo de fabricaţie ucraineană.