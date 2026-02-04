De ce ar trebui să lași roșiile să se odihnească înainte de a le consuma

Bucătarul-șef Dani García a explicat că roșia poate deveni și mai delicioasă dacă este preparată corect. Potrivit acestuia, pentru a-i intensifica aroma, trebuie doar să adaugi un strop de ulei de măsline extravirgin de calitate și puțină sare. În acest preparat simplu, ai nevoie de un alt ingredient fundamental: timpul.

„Lăsați-le să se odihnească 5-10 minute”, spune bucătarul.

De ce ar trebui să așteptăm atât de mult înainte de a mușca din roșie? Pentru că permite sării să-și elibereze sucurile, ceea ce, împreună cu uleiul pe care l-ai adăugat, creează un dressing natural incomparabil. Un exemplu clar că secretul gătitului constă adesea în cele mai simple gesturi, potrivit 20minutos.es.

De ce să mănânci roșii

Roșiile sunt bogate în licopen, un antioxidant puternic care le conferă culoarea roșie. Licopenul ajută la protejarea celulelor de daunele cauzate de radicalii liberi și reduce riscul de boli cronice precum cancerul și bolile de inimă. În plus, roșiile conțin vitamina C, care stimulează imunitatea și promovează o piele sănătoasă.

Roșiile conțin, de asemenea, potasiu, vitaminele B și E și alți nutrienți.

Un studiu efectuat pe bărbați de vârstă mijlocie a asociat nivelurile scăzute de licopen și beta-caroten din sânge cu un risc crescut de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Dovezile tot mai numeroase din studiile clinice sugerează că suplimentarea cu licopen poate ajuta la scăderea colesterolului LDL (rău). De asemenea, ajută la reducerea inflamațiilor și a stresului oxidativ, protejează interiorul vaselor de sânge și poate scădea riscul ca sângele să se coaguleze.

Roșiile conțin substanțe numite luteină și zeaxantină care pot ajuta la protejarea ochilor de lumina albastră produsă de dispozitivele digitale precum smartphone-urile și computerele.

De asemenea, pot ajuta la prevenirea oboselii ochilor și la calmarea durerilor de cap cauzate de oboseala oculară. Unele cercetări arată că pot chiar reduce riscul formelor severe de degenerescență maculară legată de vârstă.