Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi avem un eveniment astrologic important! Uranus își finalizează ultima retrogradarea în semnul Taurului, unde va mai rămâne până pe 26 aprilie.

Horoscop 4 februarie 2026 Berbec

Uranus își încheie retrogradarea în casa doua, a banilor. Deci vei mai scăpa de instabilitatea din punct de vedere financiar. O zi bună pentru socializare.

Horoscop 4 februarie 2026 Taur

Este o zi importantă! Uranus își oprește retrogradarea în semnul tău. Se poate simți precum un catharsis, o revoluție sau nevoia de a fi mult mai independent.

Horoscop 4 februarie 2026 Gemeni

Mercur, propriul guvernator, se apropie de un careu cu Uranus. Acest aspect poate aduce unele încurcături, dar poate fi responsabil și pentru idei ingenioase.

Horoscop 4 februarie 2026 Rac

Vă va fi mult mai simplu să vă detașați de persoanele față de care aveați un soi de dependență. Persoane care nu aduceau nimic bun în viețile voastre.

Horoscop 4 februarie 2026 Leu

Uranus își reia mersul direct în casa carierei. Pot apărea surprize pe plan profesional. Însă acum știți cum să le abordați și nu vă mai pierdeți repede cumpătul.

Horoscop 4 februarie 2026 Fecioară

Astrologul vă recomandă să evitați așteptările nerealiste de la colegi sau alte persoane de la locul de muncă. Pentru că nu toată lumea gândește sau acționează ca voi.

Horoscop 4 februarie 2026 Balanță

Lipsă de concentrare, în special la locul de muncă. Așa că aveți nevoie de un program cât mai simplu. Dar, mintea vă va ajuta dacă veți planifica unele evenimente sau călătorii.

Horoscop 4 februarie 2026 Scorpion

Uranus își oprește retrogradarea în casa a șaptea Unii dintre voi vor vedea și accepta, în sfârșit, adevărul în ceea ce privește starea relației în care vă aflați.

Horoscop 4 februarie 2026 Săgetător

Se pare că aveți în față o zi foarte bună pentru rezolvarea chestiunilor administrative. Astrologul vă recomandă să vorbiți mai puțin și să acționați mai mult.

Horoscop 4 februarie 2026 Capricorn

Generozitatea. Este precum un subiect tabu pentru voi astăzi. Veți dori să fiți darnici cu oamenii apropiați. Însă, aveți, cu siguranță, nevoie de limite.

Horoscop 4 februarie 2026 Vărsător

Chiar dacă aveți un program stabilit pentru această zi, va fi greu să îl respectați în totalitate. Apar situații neprevăzute, însă veți reuși să vă adaptați.

Horoscop 4 februarie 2026 Pești

Vești bune pentru cei care vor să se mute. Sau să rezolve chestiuni legate de documente sau administrarea gospodăriei. Veți fi mai șocanți în comunicare.