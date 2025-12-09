Pe 9 decembrie, Marte din Săgetător face un careu cu Saturn din Pești. Un aspect care va aduce dificultăți, limitări și frustrări. Marte reprezintă energia pură, iar Saturn limitele și disciplina. Un careu între cele două planete poate crea situații în care ne vom sabota. Avem dorințe, însă modul în care acționăm nu ne va ajuta să le îndeplinim. Iar relația cu timpul va fi complicată. Când trebuie să avem răbdare, nu avem. Dar și invers.

Horoscop 9 decembrie 2025 Berbec

Marte este guvernatorul tău. Deci careul acestuia cu Saturn îți va complica existența. Vei fi destul de obosit și tracasat. Stai departe de persoanele cu prejudecăți.

Horoscop 9 decembrie 2025 Taur

Există multiple riscuri pe plan financiar. Mai ales dacă te lași influențat de unele persoane și nu verifici în mod serios toate informațiile.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!

Horoscop 9 decembrie 2025 Gemeni

Careul Marte-Saturn îți poate dăuna mai ales dacă vrei să le faci pe plac tuturor. Atât celor de la serviciu, cât și acasă. Este cazul să fii pe primul loc.

Horoscop 9 decembrie 2025 Rac

S-ar putea să fie unele situații nedrepte la locul de muncă. Astrele îți recomandă să te ferești de conflictele cu colegii sau de discuțiile moraliste.

Horoscop 9 decembrie 2025 Leu

Tot aștepți validarea celorlați care nu mai vine. Este una dintre acele zile în care îți vei da seama că propria fericire depinde, în primul rând, de tine.

Horoscop 9 decembrie 2025 Fecioară

Oricât de mult te-ai strădui să menții o atmosferă liniștită în sânul familiei, tot nu vei reuși. Apar reproșuri, gesturi nepotrivite și priviri tăioase.

Horoscop 9 decembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să acorzi atenție drumurilor și chestiunilor administrative. S-ar putea să apară numeroase încurcături care să dureze.

Horoscop 9 decembrie 2025 Scorpion

Vei face unele cheltuieli pe care le vei regreta. Pentru că, din cauza acestora, bugetul tău este serios afectat. Când negociezi, nu te lăsa păgubaș prea repede!

Horoscop 9 decembrie 2025 Săgetător

Marte din semnul tău face un careu cu Saturn. Vei simți că ți se pun piedici în orice activitate. Și nici timpul nu va fi aliatul tău. Ai nevoie de reziliență.

Horoscop 9 decembrie 2025 Capricorn

Astrele te invită să faci un pas în spate și să analizezi totul în mod obiectiv. Vei descoperi detalii pe care altădată nu le-ai observat, unele folositoare.

Horoscop 9 decembrie 2025 Vărsător

Dacă vrei o zi bună, stai departe de un program aglomerat! Mai ales dacă ți-l creezi tu. Astrele îți recomandă să alegi, în orice domeniu, simplitatea.

Horoscop 9 decembrie 2025 Pești

Șefii și colegi opun rezistență la unele propuneri făcute de tine. Iar tu vei avrea impresia că nu ești capabil de nimic, ceea ce este total fals.