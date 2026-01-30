Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Vineri, Luna tranzitează semnul Racului. În prima parte a zilei, va fi afectată de două careuri cu Saturn și Neptun. Ceea ce înseamnă că vom fi și mai pesimiști, dar și mai confuzi. După prânz, ne vom mai reveni. Oarecum, astrele vor să ne îngrijim mai mult de emoții la acest final de săptămână.
Vei fi mult mai atent la oamenii pe care îi lași în preajma ta. Vei fi destul de sociabil și comunicativ, dar nu cu oricine. O zi bună pentru chestiunile gospodărești.
S-ar putea ca unele vorbe ale apropiaților să doară mai mult decât te-ai fi așteptat. Astrele îți recomandă să nu îți pierzi toată ziua gândindu-te la asta.
Conjuncția Mercur-Venus încă are efect. Deci te bucuri de sprijin, popularitate și idei bune. De asemenea, este o zi bună pentru căltorii, fie personale, fie în interes de serviciu.
Prima parte a zilei nu va fi neapărat pe placul tău. Nu prea vei avea energie pentru tot ce ți-ai propus. Dar, după prânz, îți vei recăpăta pofta de viață.
Calitatea zilei va depinde, în continuare, de capacitatea ta de a comunica. Fie cu partenerul, familia sau colegii. Cuvintele potrivite te vor ajuta să obții ce îți dorești.
Nu te teme să ceri ajutorul! Mai ales la locul de muncă, de la colegi. Trebuie să fructifici orice oportunitate. În plus, apar noi planuri cu prietenii.
Îți vei da seama că nu le poți avea pe toate în același timp. Vei încerca să dedici o parte a zilei carierei. Și în cealaltă, te vei concetra pe chestiunile familiei.
Este important să îți amintești, de fiecare dată, mai ales în discuțiile cu familia, că tonul poate conta mai mult decât cuvintele. Încearcă să și asculți, nu doar să auzi.
Câteodată, comunicarea nonverbală transmite mai mult decât unele simple cuvinte. Așa că fii mai atent la ceea ce îți transmit interlocutorii tăi.
Vei încerca să fii și pragmatic și optimist în chestiunile financiare. Și s-ar putea ca această atitudine să îți aducă numeroase rezultate dorite.
Lenea îți dă târcoale. Astfel, vei căuta tot felul de scurtături pentru a-ți rezolva probleme repede. Iar mintea se va asigura că le vei găsi.
Chiar dacă viața te scoate în față, tu vei dori să stai mai retras. Șă îi lași pe ceilalți să vorbească, să își ofere opiniile despre unele subiecte de care îți pasă.
