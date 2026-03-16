€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
Stiri Ucraina va testa noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană, alternativă la Patriot
Data actualizării: 11:06 16 Mar 2026 | Data publicării: 11:03 16 Mar 2026

Ucraina va testa noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană, alternativă la Patriot
Autor: Elena Aurel

sistem-patriot-romania_47146900 Inquam Photos / George Călin

Ucraina va testa anul acesta noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T.

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T, pe care Ucraina îl va primi anul acesta pentru testare, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, este conceput pentru a contracara rachetele balistice şi este prezentat ca o alternativă la sistemul american Patriot, relatează AFP şi Agerpres. 

"Vom vedea dacă noile sisteme SAMP/T sunt capabile să intercepteze rachetele balistice. Vom primi anul acesta un sistem pe care îl vom testa împotriva ameninţărilor balistice", a declarat preşedintele ucrainean unui grup de jurnalişti, la două zile după o întâlnire cu omologul său francez Emmanuel Macron la Paris.

Acest sistem, denumit SAMP/T NG (pentru rachete sol-aer de nouă generaţie cu rază medie), este programat să intre în serviciu în armata franceză în 2027, iar Parisul urmează să achiziţioneze opt exemplare, conform unui raport bugetar guvernamental.

Sistemul are o rază de detecţie de peste 350 de kilometri şi o rază de interceptare a ţintelor de 150 de kilometri.

La fel ca predecesorul său SAMP/T, el este rezultatul unui parteneriat între Franţa şi Italia, condus de consorţiul Eurosam, care include filialele italiană şi franceză ale producătorului de rachete MBDA, precum şi Thales, grupul francez de electronică şi apărare.

SAMP/T, care a intrat în serviciu în 2010 şi din care o unitate a fost transferată în Ucraina, a fost conceput pentru a intercepta aeronave şi drone şi poate ataca "ţinte balistice dificile", conform raportului bugetar.

În martie 2024, fregata franceză de apărare aeriană Alsace a doborât trei rachete balistice lansate de rebelii houthi din Yemen, în Marea Roşie.

VEZI ȘI: Donald Trump a ajuns la mâna Ucrainei. Dezvăluirile lui Volodimir Zelenski

SAMP/T NG, pregătit să intercepteze rachete balistice și hipersonice

Pe lângă aceste capacităţi, sistemul SAMP/T de nouă generaţie este conceput pentru a distruge rachete balistice şi rachete hipersonice cu capacitate de manevră.

"Confruntat cu o rachetă Iskander care execute manevre la capacitate maximă, sistemul SAMP/T nu este capabil să o intercepteze. Însă, SAMP/T NG va avea această capacitate", a explicat recent o sursă din industrie implicată în program, referindu-se la racheta balistică rusească ce este capabilă de diverse mişcări în timpul coborârii sale.

Sistemul foloseşte un radar nou, Ground Fire, şi racheta Aster 30 B1NT (tehnologie nouă), aflată în prezent în faza de testare, care poate atinge o ţintă ce zboară la o altitudine de 25.000 de metri.

Obiectivul rachetei este "de a produce un impact direct, la nivelul vârfului rachetei balistice, pentru a distruge încărcătura" explozivă pe care o transportă, potrivit sursei din industrie. "Ţintim un impact 'hit-to-kill', dar există o încărcătură care detonează în imediata vecinătate" a ameninţării dacă aceasta ratează, a adăugat sursa.

Pe lângă Franţa şi Italia, Danemarca a decis să achiziţioneze racheta SAMP/T NG, în timp ce predecesorul său nu a găsit niciodată un cumpărător pentru export.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, imediat ce sistemul "începe să intercepteze rachete balistice, se va forma o coadă (de potenţiali clienţi - n.r.)". "Şi, bineînţeles, Emmanuel (Macron) şi cu mine am convenit că Ucraina va fi prima pe listă", a declarat el.

VEZI ȘI: Rusia lovită de rachetele ucrainene. Un depozit petrolier în Krasnodar a luat foc

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

patriot
sisteme de aparare antiaeriana
franta
italia
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 21 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 24 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 36 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 45 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 53 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 49 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 24 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 41 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close