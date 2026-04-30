Decizia luată de Trump după vizita Regelui Charles în SUA: „Nimeni altcineva nu a fost capabil să facă asta”

Donald Trump a declarat, joi, că va elimina unele taxe și restricții la importurile de whisky în onoarea vizitei de stat de patru zile a Regelui Charles și a Reginei Camilla în SUA, încheiată astăzi, 30 aprilie.

SUA elimină taxe după vizita cuplului regal britanic

Președintele american a afirmat că va ridica restricțiile privind capacitatea Scoției de a colabora cu statul Kentucky în domeniul whisky-ului și bourbonului, scrie BBC.

El a spus că vizita Regelui și a Reginei „m-a făcut să fac ceva ce nimeni altcineva nu a fost capabil să facă, fără să mă întrebe măcar”.

Reprezentanții industriei au declarat că producătorii de băuturi spirtoase vor putea „să respire puțin mai ușor într-o perioadă de presiune semnificativă asupra sectorului”.

Prim-ministrul Scoției, John Swinney, a numit decizia anunțată de Trump drept „o veste extraordinară pentru Scoția”.

Într-o postare pe contul său Truth Social, Trump a spus că măsura a fost „în onoarea Regelui și Reginei Regatului Unit, care tocmai au părăsit Casa Albă și se vor întoarce în curând în minunata lor țară”.

El a spus că taxele și restricțiile sunt legate de „capacitatea Scoției de a colabora cu Commonwealth-ul Kentucky în domeniul whisky-ului și bourbonului, două industrii foarte importante din Scoția și Kentucky”, remarcând modul în care cele două zone sunt legate prin utilizarea butoaielor de lemn.

Principalul client pentru butoaiele de bourbon folosite din Kentucky este industria scoțiană, care importă anual în valoare de aproximativ 200 de milioane de lire sterline.

Trump: „O onoare minunată să-i avem pe amândoi în SUA”

Guvernele scoțian și britanic au făcut lobby pentru ca actuala rată tarifară de 10% să fie redusă sau eliminată, pe baza faptului că ar aduce beneficii atât distileriilor scoțiene, cât și celor americane.

Taxele pentru exporturile către SUA, introduse sub administrația Trump și care adaugă 10% la costurile importatorilor, au afectat vânzările pe cea mai mare piață de export a industriei whisky-ului din Scoția.

Taxele americane asupra whiskey-urilor single malt, suspendate acum patru ani, urmau să revină în această primăvară cu o taxă suplimentară de 25%, cu excepția cazului în care se putea ajunge la un acord cu administrația Trump. Single malt-urile, care se vând la prețuri premium, reprezintă o parte deosebit de importantă a exporturilor către SUA.

