Peter Magyar și Ursula von der Leyen, prima întâlnire la Bruxelles. Acord pentru deblocarea fondurilor europene pentru Ungaria
Data publicării: 21:50 29 Apr 2026

Peter Magyar și Ursula von der Leyen, prima întâlnire la Bruxelles. Acord pentru deblocarea fondurilor europene pentru Ungaria
Autor: Tiberiu Vasile

Sursa Foto: X post by @magyarpeterMP

Prima întâlnire dintre Peter Magyar și Ursula von der Leyen, la Bruxelles, deschide calea pentru deblocarea fondurilor europene destinate Ungariei.

Liderul politic Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei, a anunțat că a purtat o discuție directă, „extrem de constructivă și productivă”, cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Tema principală a fost deblocarea fondurilor europene pentru Ungaria, stopate până acum din cauza tensiunilor dintre Budapesta și Bruxelles.

Potrivit acestuia, întâlnirea a avut un ton pozitiv, iar ambele părți ar fi ajuns la un acord de principiu privind pașii următori.

Când ar putea fi deblocate fondurile

În urma discuției, Peter Magyar a precizat că intenționează să revină la Bruxelles pe data de 25 mai, moment în care spune că va ocupa deja funcția de premier. Scopul vizitei este finalizarea acordului politic necesar pentru ca fondurile europene Ungaria să fie eliberate.

„Am avut o întâlnire extrem de constructivă și productivă cu președinta Comisiei Europene.

Am convenit că, în calitate de prim-ministru al Ungariei, mă voi întoarce la Bruxelles în săptămâna 25 mai pentru a finaliza acordul politic necesar astfel încât Ungaria și poporul ungar să primească, cât mai curând posibil, fondurile europene care li se cuvin - în valoare de câteva mii de miliarde de forinți.

Vreau să îi asigur pe toți că Uniunea Europeană nu impune nicio condiție care să fie contrară intereselor naționale ale Ungariei.

Pe scurt: fondurile europene vor începe în curând să ajungă în Ungaria, permițându-ne să relansăm economia ungară și să oferim ceea ce este necesar pentru o țară funcțională și umană”, a scris Peter Magyar pe X.

Ce înseamnă pentru economie reluarea fondurilor europene Ungaria

Dacă aceste negocieri se concretizează, fondurile europene pentru Ungaria ar putea începe să intre în economie într-un termen relativ scurt. Sumele sunt consistente, estimate la miliarde de forinți, iar impactul ar putea fi vizibil în mai multe sectoare.

Mesajul transmis de Peter Magyar sugerează că autoritățile de la Budapesta mizează pe aceste resurse pentru a reporni mecanismele economice.

Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România
 

