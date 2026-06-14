Zelenski avertizează că Europa are nevoie de Ucraina pentru a face față amenințărilor Rusiei

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că rolul Ucrainei este important pentru securitatea europeană și a avertizat că statele de pe continent ar întâmpina probleme majore în fața amenințărilor venite din partea Rusiei dacă nu ar beneficia de experiența acumulată de armata ucraineană.

În mesajul său adresat națiunii, liderul de la Kiev a făcut referire la dezvoltarea infrastructurii militare ruse și la riscurile pe care aceasta le reprezintă pentru întreaga regiune.

„Având în vedere intenţiile Rusiei pe termen lung, faptul că în prezent construieşte baze militare la porţile Europei, chiar şi în locuri unde nu existau în perioada sovietică, demonstrează clar că, fără Ucraina, fără capacităţile şi experienţa noastră, Europa s-ar putea confrunta cu dificultăţi uriaşe”, a afirmat Volodimir Zelenski.

El a adăugat că este corectă ideea exprimată de mai mulți lideri europeni potrivit căreia „nu doar Ucraina are nevoie de Europa, ci şi Europa are nevoie de Ucraina”.

Zelenski: Rusia urmează o strategie pe termen lung împotriva Europei

Șeful statului ucrainean a declarat că amenințarea reprezentată de Moscova nu trebuie privită ca o problemă temporară. În opinia sa, Kremlinul și a construit o strategie de durată orientată împotriva valorilor europene și democratice.

Zelenski consideră că Ucraina suportă cele mai mari costuri dintre toate statele care au aderat la Uniunea Europeană sau aspiră să facă acest pas, deoarece pe lângă reformele interne duce și un război pentru propria existență.

„Luptăm pentru statul nostru, pentru independenţa noastră şi pentru dreptul nostru de a ne alege propria cale şi de a face parte din Europa. Iar acest drept al nostru este, în acelaşi timp, dreptul tuturor naţiunilor din regiunea noastră. Luptăm pentru libertatea noastră şi a lor, pentru Europa noastră şi a lor: pentru ţările baltice şi Polonia, pentru Ungaria şi Slovacia, pentru România şi Republica Moldova, precum şi pentru popoarele din Caucaz”, a spus Volodimir Zelenski.

Viitorul Europei se decide în Ucraina, afirmă președintele ucrainean

Potrivit liderului de la Kiev, rezultatul războiului va influența direct securitatea întregului continent și capacitatea Rusiei de a amenința alte state vecine.

„De aceea, soarta Europei se decide în Ucraina, în acest război, în modul în care se va încheia, şi în funcţie de faptul dacă Rusia va mai avea apoi puterea şi voinţa de a ameninţa existenţa Ucrainei şi a celorlalţi vecini ai săi, precum şi a întregii Europe”.

Zelenski a insistat asupra necesității încheierii conflictului în condiții care să ofere garanții solide de securitate.

„De aceea trebuie să punem capăt războiului cu demnitate şi cu garanţii de securitate”, a afirmat el.

Ucraina pregătește noi discuții cu partenerii occidentali și avansează pe drumul către UE

Președintele ucrainean a anunțat că săptămâna următoare va fi marcată de o serie de întâlniri diplomatice importante cu partenerii internaționali, inclusiv în cadrul summitului G7, al reuniunii Consiliului European și al summitului NATO.

El a precizat că Ucraina este pregătită să deschidă șase capitole de negociere în procesul de aderare la Uniunea Europeană și și a exprimat speranța că vor exista noi progrese în perioada următoare.

„Sperăm să obţinem mai multe rezultate în această vară în ceea ce priveşte integrarea noastră în Uniunea Europeană. Cel puţin din partea noastră, nu vor exista întârzieri. Şi este foarte important ca şi partenerii noştri să înţeleagă pe deplin importanţa acestui proces”, a subliniat președintele ucrainean.