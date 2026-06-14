Critici dure de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea acuză corupția și efectele mediului digital

Papa Leon / FOTO: Agerpres

Papa Leon al XIV-lea a criticat corupția și a avertizat că mediul digital amplifică indiferența față de persoanele sărace.

Papa Leon al XIV-lea a deplâns răspândirea unei nedreptăţi sociale "care izvorăşte din corupţia arogantă" şi a denunţat faptul că mediul digital accentuează "perdeaua de indiferenţă" faţă de cei săraci, în mesajul său publicat duminică, relatează EFE.

"Strigătul de dreptate al celor săraci este astăzi redus la tăcere prin numeroase tehnici, din ce în ce mai subtile, până când orice efort al lor de a-şi face auzite cererile rămâne fără glas", afirmă suveranul pontif în mesaj.

Mediul digital, acuzat că amplifică prejudecățile și indiferența

Concret, el a subliniat că "mediul digital radicalizează prejudecăţile" faţă de persoanele cele mai defavorizate şi contribuie la întărirea "cortinei de indiferenţă care înconjoară cauzele lor".

De asemenea, el a deplâns "cât de răspândită este şi în zilele noastre nedreptatea socială care izvorăşte din corupţia arogantă", realitate pe care a calificat-o drept "deplorabilă" şi "discriminatorie".

Potrivit Papei, atunci când se pierde simţul transcendenţei, societăţile cad într-o "logică de desacralizare, caracterizată prin abuz şi excludere, care marginalizează şi umileşte", în care oamenii încetează să se mai aşeze unii lângă alţii în spiritul respectului reciproc pentru a se plasa "unii deasupra celorlalţi sub semnul dominaţiei şi al supunerii".

Cei săraci, primele victime ale acestei realități

"Primii care resimt consecinţele sunt cei săraci, al căror număr, nu întâmplător, este în creştere în multe societăţi", a avertizat el.

Comunitatea creştină nu poate rămâne "indiferentă" şi a subliniat rolul Bisericii ca "refugiu" pentru cei care trăiesc în condiţii de vulnerabilitate, a mai susţinut el.

În faţa "obsesiei celor care acumulează bogăţii doar pentru ei înşişi", Leon al XIV-lea a opus exemplul celor care îşi deschid inima faţă de cei nevoiaşi.

"Obsesia celor care acumulează bogăţii doar pentru ei înşişi se loveşte de hotărârea lui Dumnezeu care, prin mărturia unor oameni în carne şi oase, deschide inimile şi îi primeşte în iubirea Sa", a scris el.

Apel la reflecție și solidaritate față de cei nevoiași

Suveranul pontif a îndemnat, de asemenea, la o "examinare serioasă a conştiinţei" pentru a evalua cât mai rămâne de făcut în favoarea celor săraci şi a libertăţii lor.

"Atunci vom vedea că săracii devin ei înşişi un refugiu pentru ceilalţi. Experienţa sărăciei îi face deosebit de receptivi la o solidaritate reînnoită în faţa provocărilor", a subliniat el.

Pentru a contracara această inerţie, papa citează exemplul Sfântului Francisc de Assisi, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta opt sute de ani.

Papa aminteşte cum sfântul italian a ajuns să-şi dea jos hainele pentru a îmbrăca zdrenţele unui cerşetor din Roma şi îndeamnă întreaga societate actuală "să se pună în locul celor săraci şi să-i asculte, în loc să vorbească doar despre ea însăşi".