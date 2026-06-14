Referendum Elveția, estimări de ultimă oră. Inițiativa antiimigrație este pe cale să fie respinsă

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Majoritatea alegătorilor din Elveția a respins, la referendumul desfășurat duminică, inițiativa antiimigrație care urmărea plafonarea populației țării la 10 milioane de locuitori până în anul 2050. Primele proiecții publicate indică un avantaj pentru tabăra care s-a opus propunerii.

Potrivit estimărilor prezentate de postul național SRF și de institutul de sondare gfs.bern, aproximativ 55% dintre votanți au ales varianta „Nu”, în timp ce circa 45% au susținut inițiativa.

Propunerea urmărea limitarea imigrației și schimbarea relației cu Uniunea Europeană

Inițiativa a fost lansată de Partidul Popular Elvețian, formațiune aflată în partea dreaptă a spectrului politic și cea mai mare din țară. Proiectul prevedea ca populația rezidentă permanentă să nu depășească pragul de 10 milioane de persoane până în 2050. În prezent, Elveția are aproximativ 9,5 milioane de locuitori, iar peste un sfert dintre aceștia sunt cetățeni străini.

Dacă plafonul ar fi fost depășit, autoritățile ar fi fost obligate să denunțe în termen de doi ani acordul privind libera circulație a persoanelor cu Uniunea Europeană. Măsura ar fi afectat și alte acorduri bilaterale din domenii precum azilul și securitatea.

Susținătorii au invocat presiunea asupra infrastructurii și serviciilor publice

Cei care au sprijinit inițiativa au argumentat că ritmul actual al imigrației contribuie la deficitul de locuințe, la creșterea chiriilor, la aglomerarea transportului public și la extinderea zonelor urbane. Ei au susținut, de asemenea, că sistemul de sănătate și cel educațional resimt presiuni tot mai mari.

Guvernul elvețian, majoritatea partidelor politice, organizațiile patronale și sindicatele s au opus însă proiectului, apreciind că economia țării depinde într o măsură importantă de forța de muncă venită din străinătate și de cooperarea cu Uniunea Europeană.

Un al doilea referendum ar putea primi sprijinul alegătorilor

În aceeași zi, cetățenii au fost chemați să voteze și asupra unei propuneri de înăsprire a condițiilor de acces la serviciul civil, alternativă la serviciul militar obligatoriu pentru bărbați.

Primele tendințe indică faptul că această inițiativă are șanse mai mari să fie aprobată. Autoritățile susțin modificarea deoarece doresc să păstreze caracterul prioritar al serviciului militar și să reducă numărul celor care aleg serviciul civil.

În Elveția, majoritatea alegătorilor votează înainte de ziua scrutinului, prin corespondență, iar secțiile de votare rămân deschise doar câteva ore în ziua referendumului. Rezultatele finale urmează să confirme dacă proiecțiile inițiale se mențin.