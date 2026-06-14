Donald Trump anunţă ce a obţinut în acordul cu Iran. Critică acordul semnat de preşedintele Obama cu iranienii şi anunţă că acordul său e exact opusul

Sursa foto: Agerpres / Donald Trump, președinte american

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat de ce acordul pe care SUA îl va semna în curând cu Iranul este opusul acordului semnat de Barrack Obama cu iranienii.

"Acordul lui Barack Hussein Obama cu Iranul, JCPOA, a fost un drum ușor, frumos și lin către o armă nucleară, pe care Iranul ar fi avut-o deja de acum șase ani și pe care ar fi folosit-o cu mult timp în urmă.

Acordul Meu cu Iranul este exact opusul, UN ZID ÎMPOTRIVA ARMEI NUCLEARE! De fapt, ei nu își mai doresc o armă nucleară și nici nu vor avea una, fie prin achiziție, dezvoltare sau orice altă formă de procurare. Acordul este programat să fie semnat mâine, iar imediat după semnare, Strâmtoarea Hormuz va fi DESCHISĂ PENTRU TOȚI.

Relația noastră cu Iranul este una mult diferită și mai bună decât cea pe care au avut-o administrațiile anterioare. Spre deosebire de sutele de miliarde de dolari plătite de Obama către ei, inclusiv cele 1,7 miliarde de dolari în bani gheață, acum nu se vor schimba bani. La momentul potrivit, când totul va fi calm, vom merge și vom lua reziduul nuclear, îngropat adânc sub munții puternici de granit scufundați, datorită frumoaselor noastre bombardiere B-2 și a piloților lor geniali, și îl vom dilua și distruge, fie în Iran, fie în Statele Unite.

Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu Iranul și cu întregul Orient Mijlociu pentru mult timp în viitor. Să sperăm că acest proces va funcționa rapid, ușor și fără probleme. Dacă nu, avem alternativa supremă, care sperăm să nu mai fie folosită niciodată! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!!! Președintele DONALD J. TRUMP", a scris preşedintele SUA pe Truth Social.

Ce conţine acordul SUA - Iran

Un oficial iranian de rang înalt a declarat, duminică, pentru Reuters că o versiune finală a memorandumului de înţelegere cu Statele Unite acoperă o serie de subiecte, de la activitatea nucleară a Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi derogări din partea SUA de la sancţiunile petroliere, un acord final urmând sa fie discutat în 60 de zile de la încheierea acordului între cele doua părţi.

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