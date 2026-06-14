Barack Obama, sceptic privind un nou acord SUA-Iran: Nu va fi „mult diferit” de cel din 2015

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Fostul președinte american democrat Barack Obama și-a exprimat rezervele cu privire la ideea că un eventual acord între Statele Unite și Iran ar putea aduce o „ameliorare semnificativă” față de înțelegerea privind programul nuclear iranian negociată în 2015 de administrația sa, potrivit unui extras dintr-un interviu difuzat duminică și citat de AFP.

„Este puţin probabil ca orice acord la zi să fie diferit sensibil sau să constituie o ameliorare semnificativă în raport cu acordul pe care l-am avut noi anterior”, a declarat fostul președinte în interviul acordat canalului ABC News, informează Agerpres.

Barack Obama a reamintit că acel acord „a funcţionat o lungă perioadă” înainte ca Statele Unite să se retragă din el, făcând referire la decizia luată de Donald Trump în primul său mandat prezidențial.

În același fragment, fostul lider de la Casa Albă sugerează că o înțelegere imperfectă ar putea fi preferabilă unui conflict deschis, chiar dacă nu răspunde complet cerințelor Washingtonului.

„Aceasta ne aminteşte că, în faţa numeroaselor probleme de politică externă complexe, ideea că ne putem impune pur şi simplu voinţa prin forţă sau bombardamente pentru a găsi soluţii poate părea uneori seducătoare”, dar că este mai bine „să ne luăm timp să explorăm căi diplomatice şi să epuizăm posibilităţile de a încheia acorduri care nu rezolvă 100% problema, dar o rezolvă în proporţie de 80% sau 90%”.

„S-ar putea crede că am învăţat această lecţie de mult timp”, şi-a exprimat el regretul.

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Mesaj privind consecințele războiului

„Sper că bombardamentele vor înceta şi că oamenii obişnuiţi nu vor mai suferi consecinţele războiului”, a mai declarat fostul președinte democrat.

Donald Trump a afirmat sâmbătă că Statele Unite ar urma să semneze duminică un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu și a menționat și o posibilă redeschidere imediată a Strâmtorii Ormuz, informații care nu au fost confirmate până în acest moment de autoritățile de la Teheran.