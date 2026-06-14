Lewis Hamilton a câştigat primul său Mare Premiu sub culorile echipei Ferrari - Foto Agerpres

Lewis Hamilton a obținut prima sa victorie pentru Ferrari, câștigând Marele Premiu al Cataloniei și ajungând la 106 succese în Formula 1.

Prima victorie pentru Hamilton în culorile Ferrari

Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, a câştigat primul său Mare Premiu sub culorile echipei Ferrari, duminică în Catalonia, trecându-şi în palmares a 106-a victorie din cariera sa în "Marele Circ".

Dublu podium britanic în spatele lui Hamilton

Hamilton (41 ani) l-a devansat cu aproape 20 de secunde pe compatriotul său George Russell (Mercedes), în timp ce poziţia a treia a fost ocupată de un alt britanic, Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre, la 23 de secunde.

Liderul clasamentului general a abandonat

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes), liderul clasamentului general al piloţilor, a fost nevoit să abandoneze cu trei tururi înainte de finalul cursei, din cauza unei probleme mecanice.