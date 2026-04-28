Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România
Data actualizării: 08:50 28 Apr 2026 | Data publicării: 08:45 28 Apr 2026

Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România
Autor: Ioan-Radu Gava

peter magyar cu steagul ungariei in mana Peter Magyar, Foto: Agerpres

După victoria lui Petery Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria, pe scena politică din România apare Partidul Unității Maghiare din România (RMEP).

Kátai István anunță într-o postare pe Facebook fondarea Partidului Unității Maghiare din România (RMEP), o mișcare politică bazată pe unitate, reprezentare autentică și responsabilitate comună.

„Așteptăm oameni care au abilități de antreprenoriat, viziune pentru viitor și vor nu doar să vorbească despre schimbare, ci vor să acționeze pentru ea“, precizează Kátai István, adăugând că e în căutare de membri fondatori, care pot fi „orice cetățeni români, persoane care locuiesc în România sau cetățeni al unuia dintre statele Uniunii Europene care au adresă înregistrată în România“.

Provocare pentru UDMR? Apare RMEP

Mișcarea lui Kátai István se adresează comunității maghiare din țara noastră, iar scopul „nu este doar supraviețuirea“, ci construirea unei comunități maghiare puternice în România.

„Acesta este un proces în care te poți implica capitol cu ​​capitol. Pentru că eu cred că reprezentarea nu poate fi un privilegiu și nu poate funcționa fără implicarea comunității. Viitorul comunității maghiare din România nu trebuie să fie decis de câțiva actori, ci trebuie să-l construim împreună – oriunde am trăi: la București, Oradea, Baia Mare sau Zalău, Sfântu Gheorghe sau Sibiu, Budapesta sau Toronto, Zalaegerszeg sau München“, a scris István Kátai pe Facebook.

„Trebuie să construim o comunitate maghiară din România care să fie puternică, identică cu sine, organizată și capabilă de acțiune; care nu plutește în derivă, ci este capabilă să-și modeleze propriul viitor. Această cale are două fundamente: Integritatea şi Onestitatea“, mai precizează acesta.

Potrivit lui István Kátai, nu se înființează o filială a TISZA în România, însă acest lucru a fost contestat de cofondatorul Tisza Sziget din Oradea, Örs Szeghalmi. Acesta a declarat că este vorba, de fapt, despre „înființarea unui partid maghiar din România care își are originea în apropierea Tisza”, potrivit Transtelex.

Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
6 destinații de 1 Mai lângă București. Cele mai frumoase locuri pentru o excursie de o zi
Publicat acum 13 minute
Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România
Publicat acum 34 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 37 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Venezuela: Mai puțin de 30% din puțurile de petrol sunt în activitate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
BANCUL ZILEI: Scrisoarea soțului către socru
Publicat acum 34 minute
Încep mișcările de stradă. Protest, astăzi, în Piața Victoriei
Publicat acum 37 minute
Horoscop 28 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Venezuela: Mai puțin de 30% din puțurile de petrol sunt în activitate
Publicat acum 13 minute
Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close