Peter Magyar își extinde influența în România: Se caută membri fondatori pentru Partidul Unității Maghiare din România

Kátai István anunță într-o postare pe Facebook fondarea Partidului Unității Maghiare din România (RMEP), o mișcare politică bazată pe unitate, reprezentare autentică și responsabilitate comună.

„Așteptăm oameni care au abilități de antreprenoriat, viziune pentru viitor și vor nu doar să vorbească despre schimbare, ci vor să acționeze pentru ea“, precizează Kátai István, adăugând că e în căutare de membri fondatori, care pot fi „orice cetățeni români, persoane care locuiesc în România sau cetățeni al unuia dintre statele Uniunii Europene care au adresă înregistrată în România“.

Provocare pentru UDMR? Apare RMEP

Mișcarea lui Kátai István se adresează comunității maghiare din țara noastră, iar scopul „nu este doar supraviețuirea“, ci construirea unei comunități maghiare puternice în România.

„Acesta este un proces în care te poți implica capitol cu ​​capitol. Pentru că eu cred că reprezentarea nu poate fi un privilegiu și nu poate funcționa fără implicarea comunității. Viitorul comunității maghiare din România nu trebuie să fie decis de câțiva actori, ci trebuie să-l construim împreună – oriunde am trăi: la București, Oradea, Baia Mare sau Zalău, Sfântu Gheorghe sau Sibiu, Budapesta sau Toronto, Zalaegerszeg sau München“, a scris István Kátai pe Facebook.

„Trebuie să construim o comunitate maghiară din România care să fie puternică, identică cu sine, organizată și capabilă de acțiune; care nu plutește în derivă, ci este capabilă să-și modeleze propriul viitor. Această cale are două fundamente: Integritatea şi Onestitatea“, mai precizează acesta.

Potrivit lui István Kátai, nu se înființează o filială a TISZA în România, însă acest lucru a fost contestat de cofondatorul Tisza Sziget din Oradea, Örs Szeghalmi. Acesta a declarat că este vorba, de fapt, despre „înființarea unui partid maghiar din România care își are originea în apropierea Tisza”, potrivit Transtelex.