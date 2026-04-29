Câți bani au cheltuit SUA în două luni de război în Iran

Un oficial de rang înalt al Pentagonului a declarat miercuri, 29 aprilie că până în prezent, costul conflictului declanșat de SUA și Israel în Iran este estimat la 25 de miliarde de dolari, în contextul a 60 de zile de la începutul războiului, potrivit NBC News.

Estimarea a fost prezentată de contabilul șef interimar al Pentagonului, Jules Hurst III, în cadrul unei audieri a Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, la care au participat și secretarul Apărării Pete Hegseth și președintele Statului Major Întrunit, Dan Caine.

„În această zi, cheltuim aproximativ 25 de miliarde de dolari pentru Operațiunea Epic Fury”, a declarat Hurst în fața comisiei.

El a adăugat că majoritatea acestor costuri provin din muniții și includ operațiuni, întreținere și înlocuirea echipamentelor.

Pentagonul nu a oferit actualizări Congresului privind cheltuielile de război

În timpul audierii, un membru al Congresului a subliniat că Pentagonul nu a informat Congresul cu privire la costul războiului de la începutul acestuia și a întrebat dacă Departamentul Apărării intenționează să solicite finanțare suplimentară pentru a finanța conflictul în curs.

„Vom formula un document suplimentar, prin intermediul Casei Albe, care va ajunge la Congres odată ce vom avea o evaluare completă a costului conflictului”, a declarat Hurst.

În martie, oficialii Pentagonului au declarat Congresului că războiul a costat 11,3 miliarde de dolari doar în primele șase zile ale conflictului.

Estimarea costurilor vine în contextul în care prețurile la combustibili continuă să crească în întreaga lume din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, cale maritimă crucială pentru petroliere.

Necesitatea de a cere aprobarea Congresului

Costul războiului este de interes deosebit pentru Congres, întrucât conflictul este programat să depășească 60 de zile în această săptămână, moment în care legislatorii ar putea fi chemați să aprobe sau să respingă utilizarea continuă a forței militare în Iran. Rezoluția din 1973 privind puterile de război prevede că o administrație prezidențială poate folosi forța militară fără aprobarea Congresului timp de până la 60 de zile, după care președintele poate solicita o prelungire de 30 de zile sau Congresul poate vota pentru autorizarea războiului.

Senatul a respins de mai multe ori în ultimele două luni măsuri care l-ar obliga pe Donald Trump să pună capăt războiului din Iran. Un efort din Cameră de a adopta o rezoluție privind puterile de război a eșuat, de asemenea, la începutul acestei luni, cu un singur vot.

Citește și: Pașapoarte cu chipul lui Donald Trump, emise de SUA în ediție limitată