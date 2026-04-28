Remarcile „speciale” ale lui Trump, la primirea regelui Charles la Casa Albă: „Ce zi britanică frumoasă!” / Video

Regele Charles al III-lea a sosit, marţi, la Casa Albă pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, în contextul unei vizite de stat menite să evidențieze importanţa unităţii celor doi vechi aliaţi, în ciuda divergenţelor asupra războiului din Iran, transmite Reuters.

Vizită regală la Washington: Trump vorbește despre „relația specială” SUA – Marea Britanie

Charles şi regina Camilla au fost întâmpinaţi de preşedintele Donald Trump şi de prima doamnă Melania Trump pentru o vizită matinală la reşedinţa prezidenţială. Apoi, suveranul britanic va avea un discurs în faţa Congresului SUA începând cu ora 19:00 GMT (22:00 ora României).

"Ce zi britanică frumoasă!", a exclamat Trump în timp ce primea cuplul regal britanic pe peluza sudică a Casei Albe, unde s-a desfăşurat o ceremonie militară la care a fost trasă o salvă de 21 de lovituri de tun.

"De când ne-am obţinut independenţa, cu secole în urmă, americanii nu au avut prieteni mai apropiaţi ca britanicii", a subliniat Donald Trump, în declaraţiile date la ceremonia de primire a cuplului regal britanic.

"Împărtăşim aceleaşi rădăcini, vorbim aceeaşi limbă, susţinem aceleaşi valori şi, împreună, războinicii noştri au apărat aceeaşi civilizaţie extraordinară sub drapelele gemene în culorile roşu, alb şi albastru", a completat președintele la Casa Albă. Statele Unite şi Regatul Unit au o "relaţie specială şi sperăm că aşa va fi mereu", a mai spus Donald Trump.

Donald Trump şi Charles al III-lea, întâlnire privată în Biroul Oval

Apoi, Donald Trump şi Charles al III-lea s-au retras pentru o întâlnire privată în Biroul Oval, în timp ce soţiile lor, amândouă îmbrăcate în alb şi purtând pălării cu boruri largi, participă la un eveniment pe teme pe educaţie şi inteligenţă artificială.

După discursul din Congres, regele Charles şi regina Camilla vor reveni la Casa Albă pentru o masă festivă.

Cuplul regal britanic, vizită de stat în SUA

Cuplul regal al Marii Britanii se află într-o vizită de stat de patru zile în Statele Unite ale Americii, vizită cu scopul să evidenţieze legăturile create între Regatul Unit şi fosta sa colonie pe parcursul celor 250 de ani de la independenţa americană, timp în care SUA şi Regatul Unit au construit o "relaţie specială", caracterizată prin legături diplomatice, militare şi economice foarte strânse.

În timpul domniei sale, Regina Elisabeta a II-a a fost primită în patru vizite de stat în SUA, fiind remarcate mai ales cele din 1976, pentru a celebra bicentenarul independenţei americane, şi în 1991, când a rostit un discurs istoric în faţa Congresului SUA.

Ce nu va spune în discursul său regele Charles

În discursul său de marţi în faţa Congresului, regele Charles se va feri să facă referire la divergenţele dintre Trump şi premierul britanic Keir Starmer, însă va evidenția valorile comune ale ţărilor lor, precum datoria de a promova pacea, compasiunea şi democraţia, dar şi protejarea mediului şi a libertăţii religioase.

"Cele două ţări ale noastre au găsit întotdeauna modalităţi de a fi unite", va spune Charles într-un fragment din discurs, conform unei surse apropiate suveranului britanic.

Vizita regelui Charles în SUA, planificată de mult timp

Această vizită, planificată de multă vreme, se suprapune cu o perioadă de divergenţe între Washington şi Londra. Donald Trump a reproşat guvernului britanic lipsa iniţială de sprijin în războiul pornit de SUA şi Israel contra Iranului, întrucât în primele bombardamente nu i s-a permis aviaţiei americane folosirea unor baze britanice.

Totuşi, pe data de 1 martie 2026, în ziua următoare lansării bombardamentelor americano-israeliene asupra Iranului, premierul Starmer a autorizat aviaţia militară americană să utilizeze bazele aeriene britanice Fairford, din Anglia, şi Diego Garcia, din Oceanul Indian, pentru atacuri împotriva Iranului, susţinând că ar fi vorba numai de atacuri în "scopuri defensive", notează Agerpres.

