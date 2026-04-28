Cheltuielile militare globale, la cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani. Bugetele de apărare din Europa ating un record de la Războiul Rece

Cheltuielile militare globale și bugetele de apărare din Europa continuă să urce într-un ritm accelerat, pe fondul tensiunilor geopolitice, al conflictelor active și al programelor extinse de modernizare militară la nivel internațional. Datele sunt incluse într-un raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), citat de CNN.

Cheltuielile militare globale cresc constant și ating vârfuri istorice

În 2025, cheltuielile militare globale au avansat cu 2,9%, ajungând la aproape 2.900 de miliarde de dolari. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din 2009 până în prezent, echivalent cu aproximativ 2,5% din PIB-ul mondial.

SIPRI arată că această creștere nu este uniformă, dar este determinată în principal de două regiuni-cheie: Europa și Asia, unde bugetele de apărare au cunoscut salturi semnificative.

În topul statelor care contribuie la cheltuielile militare globale se află Statele Unite, China, Rusia, Germania și India, care împreună acoperă 58% din totalul mondial. Statele Unite rămân lider detașat, cu un buget militar de 954 de miliarde de dolari în 2025.

Deși ritmul general de creștere este mai redus față de 2024, când se înregistrase un salt de 9,7%, specialiștii explică această încetinire prin absența unor noi pachete majore de sprijin militar din partea SUA pentru Ucraina în 2025. Fără contribuția americană, cheltuielile militare globale ar fi crescut chiar cu 9,2%.

Bugetele de apărare din Europa, cea mai rapidă creștere de după Războiul Rece

În Europa, evoluția este și mai pronunțată. Bugetele de apărare din Europa au crescut cu 14% față de anul anterior, ajungând la 864 de miliarde de dolari.

Această dinamică reprezintă cea mai puternică accelerare înregistrată de la începutul anilor ’50, într-un context în care statele europene își consolidează capacitățile militare și își asumă o autonomie strategică mai mare în cadrul NATO.

Creșteri semnificative au fost înregistrate în mai multe state membre ale alianței. Belgia a majorat bugetul cu 59%, Spania cu 50%, Norvegia cu 49%, Danemarca cu 46%, Germania cu 24%, iar Polonia și Canada cu câte 23%.

Germania a ajuns astfel pe locul patru la nivel global în ceea ce privește cheltuielile militare, cu 114 miliarde de dolari. Totodată, Berlinul a depășit pentru prima dată din 1990 pragul NATO de 2% din PIB, atingând 2,3%.

Și Spania a depășit acest prag pentru prima dată din 1994, după o creștere de 50% a bugetului de apărare, care a ajuns la 40,2 miliarde de dolari.

În acest context, bugetele de apărare din Europa reflectă o schimbare structurală de politică de securitate, alimentată atât de presiunile externe, cât și de angajamentele în cadrul alianțelor occidentale.

Dinamica globală: Asia accelerează, iar cheltuielile militare globale continuă să crească

Pe lângă Europa, și Asia contribuie semnificativ la evoluția cheltuielilor militare globale.

Japonia și-a majorat bugetul de apărare cu 9,7%, ajungând la 62,2 miliarde de dolari - cel mai ridicat nivel din 1958 până acum. Australia și Filipine au înregistrat, de asemenea, creșteri, pe fondul tensiunilor regionale și al incertitudinilor legate de sprijinul american.

China continuă să își extindă capacitatea militară, cu o creștere de 7,4%, marcând al 31-lea an consecutiv de majorare a bugetului apărării. Taiwan a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din ultimele decenii, de 14,2%, pe fondul presiunilor exercitate de Beijing.

Ucraina, Rusia și impactul direct asupra cheltuielilor

Războiul din Ucraina are un impact major asupra cheltuielilor militare globale. Ucraina alocă aproximativ 40% din PIB pentru apărare, cea mai mare pondere la nivel mondial, în timp ce Rusia a crescut cheltuielile militare la 7,5% din PIB.

Potrivit SIPRI, atât Rusia, cât și Ucraina au ajuns la niveluri record ale ponderii cheltuielilor militare în bugetele naționale, iar tendința ar putea continua și în 2026, susținută de veniturile energetice ale Moscovei și de sprijinul extern pentru Kiev.

Alte regiuni și evoluția lor

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită rămâne cel mai mare investitor militar, cu 83,2 miliarde de dolari, urmată de Israel, care a înregistrat o scădere de 4,9% a bugetului după armistițiul din Gaza.

Iranul a raportat o scădere de 5,6%, însă cifrele reale ar putea fi mai mari din cauza inflației și a finanțărilor din afara bugetului oficial.

În Asia de Sud, India a crescut bugetul de apărare cu 8,9%, până la 92,1 miliarde de dolari, depășind semnificativ Pakistanul. În Africa, cheltuielile militare au crescut cu 8,5%, Algeria fiind principalul actor militar de pe continent.

Perspective și creșteri continue

SIPRI estimează că atât cheltuielile cât și bugetele în acest sector vor continua să crească în anii următori, pe fondul instabilității internaționale și al programelor de reînarmare pe termen lung.

Statele Unite rămân un factor major în această evoluție, cu planuri de finanțare care depășesc 1.000 de miliarde de dolari pentru 2026 și o propunere de buget de 1.500 de miliarde pentru 2027.

