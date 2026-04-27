DCNews Stiri Prima „dronă" din istorie a aterizat sub geamul Kremlinului umilindu-i pe ruși. România se confruntă cu aceeași dilemă ca Rusia acum 40 de ani
Data actualizării: 09:30 27 Apr 2026 | Data publicării: 09:28 27 Apr 2026

Prima „dronă” din istorie a aterizat sub geamul Kremlinului umilindu-i pe ruși. România se confruntă cu aceeași dilemă ca Rusia acum 40 de ani
Autor: Val Vâlcu

Drona căzută în Galați ar fi putut avea și încărcătură chimică, pe lângă cea explozivă. Chirieac: Ar putea fi sesizat ONU. Statul este vulnerabil și nu își poate proteja cetățenii Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio

În 1987, superputerile URSS și SUA au mutat războiul în spațiul cosmic. Ronald Reagan a lansat SDI, Inițiativa de Apărare Strategică, sateliți care doboară sateliții inamici, interceptoare care distrug rachetele balistice înainte să intre în atmosferă. Top Gun, arme gigantice, superavioane, megatone, nu kilotone.

În mai 1987, o „dronă” pleacă din Finlanda neutră și aterizează în Piața Roșie, la câțiva metri de zidul Kremlinului. Matthias Rust, un tânăr aviator amator din Germania de Vest, pilot amator, a zburat la rasul solului cu un avion minuscul și a aterizat sub geamul lui Gorbaciov. Rușii puteau să-l doboare, așa cum au făcut cu un Boeing 747 sud-coreean, cu sute de pasageri la bord, care a greșit cursul și a ajuns în Kamceatka.

(După această tragedie, Reagan a permis folosirea GPS-ului în scop civil, până atunci GPS-ul ghida doar dispozitive militare)

De ce nu l-au doborât?

În primul rând, nu l-au văzut. Radarele scrutau cerul de unde ar fi putut să vină F-16, nu vârfurile copacilor peste care a zburat tânărul.

Așa se întâmplă și la noi cu „drona” din Galați.

Revenind. Când a fost observat, s-au confruntat cu aceeași dilemă ca piloții de F-16 de azi sau de Eurofighter. Racheta dă jos avioneta, dar jos sunt oameni, case, fabrici. 

Gorbaciov a profitat de incident pentru a scăpa de câțiva dinozauri din vârful armatei, pentru a da afară câțiva generali. Nu pe toți, așa că nu i-a folosit.

În 1991, armata a încercat o lovitură de stat, din care l-a scăpat Elțîn. Strategii militari au sesizat potențialul micilor aparate de zbor. Iar chip-ul de siliciu a eliminat nevoia sacrificiului tip kamikaze: Drona era gata de luptă.

În 2022, credeam că Șoigu își amplasează tunuri pe Ministerul Apărării ca să nu îl atace Putin. Citeam în această mișcare fracturile în interiorul puterii de la Moscova. De fapt, se apăra de micile avioane ca ale lui Rust, care le făcuse safteaua cu 35 de ani mai devreme.

