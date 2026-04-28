Sistemele de implanturi Dentium: soluții clinice adaptate fiecărui tip de caz

Un implant dentar este un dispozitiv inserat în osul alveolar pentru a înlocui rădăcina unui dinte pierdut și pentru a susține o lucrare protetică. Dacă vrei o definiție tehnică detaliată, poți consulta descrierea completă a unui implant dentar. În practică, însă, diferența o face modul în care alegi sistemul, conexiunea protetică și protocolul chirurgical potrivit pentru fiecare pacient.

Sistemele Dentium sunt validate clinic în peste 70 de țări și susțin stabilitatea tratamentului pe termen lung atunci când urmezi protocoalele recomandate. În rândurile următoare găsești un ghid aplicat, structurat în 6 pași, care te ajută să alegi rațional sistemul potrivit și să construiești un plan coerent.

Evaluează cazul clinic în detaliu

Orice decizie începe cu un diagnostic complet. Nu te grăbi către alegerea implantului înainte să clarifici următoarele aspecte:

Tipul edentației – unitară, parțială, totală.

Calitatea și volumul osos – conform clasificării Lekholm-Zarb.

Morfologia sinusurilor maxilare în zona posterioară.

Controlul ocluzal și prezența bruxismului.

Status sistemic: diabet, fumat, tratamente anticoagulante.

De exemplu, într-o edentație unitară în zona 1.6, cu os tip III și înălțime limitată sub sinus (6–7 mm), planul diferă clar față de un incisiv central superior cu perete vestibular subțire.

În această etapă stabilești și contraindicațiile relative sau absolute. Diabetul necontrolat, igiena deficitară sau fumatul intens cresc riscul de peri-implantită și eșec al osteointegrării. Discută deschis cu pacientul și documentează consimțământul informat.

Utilizează evaluarea radiologică și planificarea digitală

CBCT-ul oferă informații tridimensionale despre densitatea și volumul osului, raportul cu sinusul maxilar sau canalul mandibular și eventuale defecte ascunse.

În practică, planificarea digitală te ajută să:

simulezi poziția implantului în raport cu viitoarea coroană;

alegi diametrul și lungimea adecvate;

estimezi necesitatea unui sinus lift sau a unei augmentări osoase;

stabilești axul corect pentru restaurare înșurubată.

Pentru rezultate stabile, pornește de la planul protetic și coboară către planul chirurgical, nu invers. Dacă vrei o coroană înșurubată pe incisiv central, poziția implantului trebuie să permită emergența șurubului pe fața palatinală, nu vestibular.

Planificarea digitală reduce riscul de malpoziționare și te ajută să comunici mai clar cu laboratorul.

Alege sistemul Dentium potrivit pentru tipul de caz

Acesta este momentul în care corelezi datele clinice cu opțiunile disponibile. Portofoliul de sisteme de implanturi dentare Dentium îți oferă variante adaptabile pentru cazuri unitare, punți sau reabilitări totale.

Sistemele sunt concepute pentru a susține tratamente pe termen lung și sunt versatil și adaptabil în multiple tipuri de cazuri clinice. Alegerea corectă depinde de stabilitatea primară dorită, densitatea osoasă și planul protetic.

Când alegi Implantium

Edentații unitare sau parțiale.

Os tip II–III.

Volum osos adecvat, fără necesar extins de augmentare.

Designul tapered și suprafața tratată susțin osteointegrarea în 8–12 săptămâni în majoritatea cazurilor. Este o opțiune pentru utilizare uzuală, cu rezultate predictibile atunci când urmezi protocoalele recomandate.

Când prioritizezi SuperLine / SuperLine II

Os tip III–IV.

Dorința de loading imediat, dacă obții torque ≥ 35 Ncm.

Reabilitări unde stabilitatea primară este critică.

Filetul mai agresiv crește ancorarea în os mai puțin dens. Într-un caz full-arch mandibular cu os tip III, poți obține stabilitate suficientă pentru o lucrare provizorie fixă în aceeași zi, dacă respecți criteriile de selecție.

Alegerea diametrului și lungimii

Diametre mici (3.4 mm) pentru spații interdentare reduse.

Diametre mai mari (4.5–5.8 mm) în zona molară.

Implanturi scurte (6–8 mm) în maxilar posterior atrofic, ca alternativă la sinus lift în anumite situații.

Decizia trebuie să țină cont de raportul coroană-implant, forțele ocluzale și calitatea osului. Nu te baza exclusiv pe dorința de a evita augmentarea; evaluează biomecanica pe termen lung.

Planifică intervenția chirurgicală și protocolul de inserare

După alegerea sistemului, stabilește tehnica:

inserare clasică, cu vindecare submersă;

inserare cu vindecare transmucosală;

încărcare imediată sau întârziată;

chirurgie ghidată sau convențională.

Loading-ul imediat are sens doar dacă îndeplinești criteriile: stabilitate primară bună, absența infecției active, ocluzie controlată și complianță bună a pacientului.

În cazurile cu înălțime osoasă sub 4–5 mm în maxilar posterior, sinus lift-ul rămâne indicat. Poți alege tehnica laterală sau crestală, în funcție de situație. Respectă timpii de vindecare (4–6 luni pentru majoritatea augmentărilor) înainte de încărcare.

Informează pacientul despre riscuri: infecție, dehiscență, afectarea nervului alveolar inferior, lipsa osteointegrării. Monitorizează postoperator și intervino precoce dacă apar semne de complicații.

Planifică restaurarea protetică încă din faza chirurgicală

Restaurarea influențează direct succesul pe termen lung. În această etapă decizi:

restaurare la nivel de implant sau la nivel de bont;

lucrare înșurubată sau cimentată;

utilizarea de Multi-Unit Abutments în cazuri extinse.

Restaurări înșurubate

Le recomand în cazuri unde vrei acces facil pentru mentenanță. Într-un full-arch pe 4–6 implanturi, lucrarea înșurubată permite demontarea pentru igienizare sau reparații fără deteriorare.

Avantaj clinic: reduci riscul de exces de ciment, asociat cu inflamații peri-implantare.

Restaurări cimentate

Le alegi când axul implantului nu permite emergență estetică pentru șurub sau când cerințele estetice sunt ridicate. Controlează atent cimentul și preferă margini accesibile pentru curățare.

Multi-Unit Abutments în reabilitări totale

În cazurile full-arch, bonturile multi-unit:

compensează divergențele implanturilor (15°, 25°, 35°);

mută conexiunea la nivel supragingival;

facilitează igiena și mentenanța.

Dacă planifici o lucrare CAD-CAM pe bară sau structură metalică, multi-unit-ul oferă o platformă coerentă pentru laborator și reduce stresul mecanic asupra conexiunii implant–bont.

Aici apar frecvent erori: alegerea greșită a înălțimii bontului sau necorelarea cu grosimea mucoasei. Măsoară corect biotipul și adaptează componenta.

Asigură îngrijirea post-operatorie și monitorizarea pe termen lung

Implantologia nu se oprește la inserare sau la cimentarea coroanei. Stabilește un protocol clar:

control la 7–10 zile;

evaluare la 3 și 6 luni;

controale anuale cu radiografie retroalveolară.

Educa pacientul privind igiena: periuțe interdentare, duș bucal, controale periodice. Explică semnele de alarmă: sângerare, mobilitate, durere persistentă.

Verifică periodic torque-ul bonturilor și integritatea ocluziei. Bruxismul netratat poate duce la slăbirea șurubului sau fracturi protetice.

Sprijinul oferit de GURSK MEDICA în practica ta

Dincolo de produs, ai nevoie de suport real. GURSK MEDICA construiește relații personale cu medicii și pune accent pe încredere, promptitudine și seriozitate. Echipa dedicată, stabilă în timp, îți oferă acces la:

produse și componente originale;

echipamente validate;

educație continuă și consiliere clinică;

recomandări aplicate pentru cazuri specifice.

Primești un pachet complet: produse, echipamente, educație și consiliere. Abordarea rămâne orientată spre nevoile tale reale din cabinet.

Sistemele sunt validate clinic în peste 70 de țări și susțin stabilitatea tratamentului pe termen lung atunci când aplici corect protocoalele. Accesul la echipamente validate și suport educațional dedicat îți permite să lucrezi predictibil și responsabil.

Notă informativă: Acest material are scop educațional și nu înlocuiește evaluarea clinică individuală. Fiecare pacient necesită diagnostic complet, investigații radiologice adecvate și consimțământ informat. Respectă normele de sterilitate, protocoalele chirurgicale și monitorizarea pe termen lung. Pentru cazuri complexe, colaborează multidisciplinar și solicită consult de specialitate atunci când este necesar.