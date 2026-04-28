Victoria Stoiciu a demisionat din PSD: Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură. Update: Reacția lui Sorin Grindeanu

Update:

Întrebat cum vede demisia Victoriei Stoiciu din PSD, Sorin Grindeanu a precizat că „este democrație“ și se gândește „că își dă și din Senat“, unde a intrat pe listele Partidului Social Democrat.

Știrea inițială:

Victoria Stoiciu, parlamentară PSD, a anunțat că pleacă din partid. Era vicepreședinte PSD.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total.



Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem.



Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete. Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului.. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.



Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a transmis Victoria Stoiciu, senatoare PSD.

Cine este Victoria Stoiciu, senatoare PSD

A fost pe primul loc pe lista de candidați PSD Vaslui la Senat. Victoria Stoiciu nu avea nicio legătură cu județul Vaslui, fiind trimisă să candideze acolo de către conducerea centrală a partidului, mai exact de președintele demisionar Marcel Ciolacu.

Cu o educație solidă și o experiență îndelungată în societatea civilă, Victoria Stoiciu s-a remarcat, de-a lungul anilor, ca una dintre vocile puternice care au susținut drepturile unor categorii frecvent criticate în prezent inclusiv de social-democrați locali, precum persoanele LGBT. Acesta este și unul dintre motivele pentru care decizia lui Marcel Ciolacu de a o trimite să candideze la Vaslui, un județ considerat preponderent tradiționalist, a fost privită cu surprindere de mulți.

Victoria Stoiciu s-a poziționat critic și față de rolul Bisericii în societate, afirmând în trecut că „statul este o anexă a bisericii și a popimii”.

S-a remarcat, printre altele, pentru că mergea la prada Gay Pride în straie naționale.

În mai 2017, scria pe Facebook: „Mi-am pus ia mea românească si m-am dus la Marșul Diversitatii. Nu vreau sa văd ia confiscată de tot soiul de fascistoizi si clotilde. Poți purta ie, poți fi un „bun român” si daca esti gay, si daca esti ateu, si daca esti rom, si daca esti pur si simplu altfel. Si apoi, de unde si pînă unde un român tradițional e un român heterosexual? Dacă de la Roma ne tragem si dacă-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume – un nume de Traian, apăi împăratul Traian era reputat pentru homosexualitatea sa. Mai tîrziu, istoria noastră e plină de voeivozi cu apucături homosexuale, cel mai vestit fiind Radu cel Frumos, dar și Alexandru Iliaș, Mihnea Turcitul, etc. Or să se supere unii că ia românească e tîrîtă la astfel de eveniment, dar să fie sănătoși, ia nu-i a lor, ia e a tuturor”.

În iunie 2023, a devenit consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în cadrul cabinetului lui Marcel Ciolacu.