DCNews Stiri Japonia, zguduită de un nou cutremur de magnitudine 6,2. Riscul unui megaseism rămâne în atenția autorităților
Data actualizării: 14:47 27 Apr 2026 | Data publicării: 14:46 27 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,2, a lovit nordul Japoniei luni dimineața, la o săptămână după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a determinat autoritățile să avertizeze asupra unui risc ușor crescut de producere a unui megacutremur.

Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite, cutremurul s-a produs luni dimineață la o adâncime de 80 de kilometri, la 18 kilometri vest de micul oraș Sarabetsu, de pe insula Hokkaido, conform Mirror. 

Nu s-au înregistrat pagube sau victime, iar Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) nu a emis nicio avertizare de tsunami.

Probabilitatea unui megaseism

Aceasta vine după ce un cutremur de magnitudine 7,7, produs în largul mării pe 20 aprilie, a determinat Japonia să emită o avertizare privind o ușoară creștere a riscului unui potențial megacutremur pentru zonele de coastă din nord-estul țării.

Cutremurul s-a produs în largul coastei Sanriku în jurul orei 16:53, ora locală, la o adâncime de aproximativ 18 km, a precizat JMA.

Biroul Guvernului și Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) au declarat la momentul respectiv că exista o probabilitate de 1% ca un megaseism să se producă în următoarea săptămână după cutremurul din apropierea fosei Chishima și a fosei Japoniei, comparativ cu o probabilitate de 0,1% în condiții normale.

Citește și: Mega cutremur în Japonia. Alerta care dă fiori niponilor după seismul de luni

Recomandările autorităților

Autoritățile au precizat că avertismentul nu constituie o previziune, dar au îndemnat locuitorii din 182 de localități de-a lungul coastelor din nord-est să-și sporească gradul de pregătire, continuându-și în același timp viața de zi cu zi.

Agenția pentru Gestionarea Incendiilor și Dezastrelor a anunțat săptămâna trecută că două persoane, una din Aomori și alta din Iwate, au fost rănite în urma unor căzături. Traficul trenurilor de mare viteză Shinkansen care leagă Tokyo de nordul Japoniei a fost suspendat temporar, pasagerii rămânând în vagoane și pe peroane, așteptând reluarea serviciului.

Situația actuală a alertei

A fost a doua avertizare de acest fel emisă pentru regiune în ultimele luni. Una a fost emisă în urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,5 în decembrie, dar nu s-a produs niciun megacutremur.

JMA a declarat că ultimul cutremur a avut loc în afara zonei acoperite de avertisment și că săptămâna de alertă specială se va încheia conform planului.

Au trecut 15 ani de când un cutremur cu magnitudinea de 9 și un tsunami de proporții, survenite pe 11 martie 2011, au devastat părți din nordul Japoniei, provocând peste 22.000 de decese și forțând aproape jumătate de milion de oameni să-și părăsească locuințele.

